「爸──我，柳瓊啊！」柳瓊輕聲叫著，向父親的床邊走去。

柳瓊沒想到，自己此時脫口而出的就是桂林話。他們父女總是在普通話和桂林話之間切換。父親大半輩子生活在桂林，能說一口不標準但很流利的桂林話。

父親閉著雙眼，沒有反應。他的表情很平靜，像在熟睡。這是柳瓊沒想到的。她定睛再看，父親的額前和鬢角都修得很齊整，鬍子也剃過了。歡歡真是貼心，柳瓊心下一熱。

「我是柳瓊啊──」她又輕叫一句，握起父親攤在床邊的手。她感受不到父親的體溫，心一沉。再去看父親的臉，明顯感到他比iPad裡看著更瘦了，臉色青裡帶灰。她去脫橡膠手套。邊上的桂瓊拉了拉她，她沒有停下的意思。桂瓊有些緊張地看向歡歡。歡歡遞了個眼色，馬上轉頭示意邊上的護士荷西和護工莎莉迴避。

荷西和莎莉離開了。柳瓊將手套褪下，一把握住父親的手。真的好涼。她想起每次跟父親說他的手太涼了，父親就會說，人跟機器是一樣的，慢慢地、慢慢地轉啊轉的，慢慢停下。最後熄火的時候，會更涼。

父親已經好些天不進食了，只從靜脈滴著維持生命體徵的營養液，等著她的到來。這時，柳瓊看到父親的嘴微微張開了，眼皮雖耷下，看著明顯比剛才開多了些。柳瓊湊近了，看到父親眼裡大部分是眼白，一驚，鎮定地向前再挪了一步，俯下身去，對著父親的耳朵說：「爸，柳瓊來看你了。」

無聲無息。

「我剛剛從西雅圖 來，趕在了黃昏之前到的。」靜場。柳瓊能聽到自己腕表指針的轉動聲。她剛垂下眼皮，突然就聽到父親的鼻管發出咕咕地響，抬眼一看，父親的眼珠出現了。（二九）