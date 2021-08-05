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金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

南國夕陽紅（五）

凌珊

吃完了也像速食店一樣，把碗筷端到水龍頭下沖洗乾淨，放到統一的車架上，有專人來清洗打掃。看起來如果兩手空空，是完全可以進食堂的，只要帶著手機。手機上有錢。從前那一到下課就敲盆敲碗，碗筷齊鳴的景色成了絕響。

感覺自己彷彿是從華盛頓‧歐文小說裡來的，《李伯大夢》裡大夢醒來回到校園。吃完了午飯，繼續往宿舍區前行。西湖廳過橋，往左走是西湖宿舍、往右走是外專樓。這外專樓從前是外教住的地方，如今已經外包給餐館和理髮的，變成了西湖酒樓和西湖理髮。

從門道裡出來，往宿舍方向走。先經過三個連續階梯的樓梯，樓梯後面是教師宿舍區，我曾經在那裡借住過。還是不同系的一個老師，並不太熟，她跟先生出門旅行，我父母那時正好過來，就借住了她家。那樣的情形估計也只能出現在那樣的年代吧！還是這種信任度在今天也是一樣的存在？

往前走是研一宿舍，變化似乎不大，倒是旁邊的研二宿舍破舊不堪。多少事，從來急。坐在橋頭，「卡擦」一張照片。彷彿回到從前的記憶：橋頭有人在放網捉鯽魚，撈上來變成食堂小炒，有人說。清晨六點半大喇叭準時響起，五輪真弓的歌聲在夢中飄蕩。雨中，跑步的人穿過大橋。

校園是我所喜愛的，不是純粹青春意義上的年輪，而是精神和力量，所謂充電。按照小說家的說法是，這個世界就是兩個故事，一個是你離開家的時候，一個是你回家的時候。小說家的下一句話是如果離開家，你其實是永遠回不去的。You Can ' t Go Home Again──就像狄倫‧湯瑪斯的小說題目一樣。

比如校園，宿舍樓太新沒有感覺，太舊又傷感。諸如此類。（五）

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