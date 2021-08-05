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瑪麗珠娜（二○）

陸蔚青

老闆用金牙叼住一根菸，瞇著一隻眼睛點燃，他對小B的驚駭充耳不聞。我想他是聽到了，他只是不屑與小女人搭話。

小B又說：你怎麼會到我們的包間，還給我們喝酒呢？怎麼對我們這麼好？

老闆笑一笑說：每次有包間，我都會見客人嘛，做生意嘛。

小B的表情有些意外，說：那不是因為我們可愛嗎？

我都是這樣的。老闆笑一笑說，客人就是客人，有什麼分別？

你是為做生意嗎？那麼你為什麼襯衫上還別著一支筆呢？趙君說。我們喜歡寫字的人也沒有一支筆呢。

是抄單嘛。老闆很平和地說。

趙君轉過頭對我說：原來並不像我們想的那樣。然後又轉過頭對老闆說：那麼你可以寫詩作詞嗎？

我為什麼寫詩作詞呢？老闆有些好笑地說，我並不喜歡這個。

那麼這次給我們喝虎骨酒，下次也給我們喝嗎？帥哥問。

下次我給你們其他的。老闆說。

其他是什麼？吉利饒有興趣地說。喝多了，大家都很饒舌。

瑪麗花好不好？老闆開玩笑地說。

也沒什麼不好嘛。吉利說，現在合法的。

是呀、是呀！小B說。我兒子說那沒有什麼不好，還不如酒對人的影響大。

是呀、是呀！貓森酒廠就要開生產線了，要生產大麻酒。老闆說。

大麻會對人有傷害嗎？我問。

怎麼會！吉利不以為然地說，我認識的朋友有人不抽菸，他們只抽大麻。大麻分三種，一種是輕型的、一種是溫和的，還有一種是重型的。重型才會讓人產生幻想，而輕型的是安神的。吉利很在行地說，然後他轉向小B說：你睡眠不好，抽兩口，睡得好極了。

這時候大家對大麻突然改了稱呼，說起法語，發音就是「瑪麗花」。（二○）

大麻

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