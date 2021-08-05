薛慧瑩／圖

看完電影 的早上，我在戲院的冷氣中伸展腰骨。

絨布座椅吸附在我的背上，我的食指以四小節一次的頻率，敲打著扶手。那是一部愛情片，上次看這類型的電影是高中的事了，陪那時的女友來看。片頭曲還沒放完，我早已睡著了，醒來時電影的片尾曲剛好放完。

但現在我仍清醒著，食指繼續無聲地敲打

女友喝著殘餘的汽水，一臉疑惑著，我是如何剛好用一場電影的時間，喝完我的可樂。

回來洗完澡，女友坐在我的大腿上，吃著橘子和我看同一本書，那是格林童話的原文版。每當她翻頁時，我都剛好看完最後一個字。我的胸膛貼著她的背，感受著她的呼吸。我們呼吸的節奏很相似，像是夏天正午的海浪，慵懶地拍上沙岸。

女友讀到一半，突然抬起頭，一對淺棕色的眼睛看向我。

「有沒有辦法做出睡美人啊？」她問。

「可以啊，沒問題的。」我答道。

●

雨水泡軟沙土，風在公園裡捲動。沙子蓋出來的房屋開始坍塌。那對兄妹撐著傘，踏著積水進入公園，站在沙堆旁直到雨停。

一隻野貓路過沙堆，留下好幾圈的腳印。雨停之後，殘餘的水珠仍留在雜草的尖端。我想起母親的墳，那裡散著幾株草，雨滴順著墓誌銘上的字流下，落在草的葉片上。

和父親離婚不久後，母親便去世了。她走得倉促。

●

晚上，女友胸部的線條晃動著，牽動著腰部一起扭動。她的軀幹如妖精伸長的舌，在空氣中扭轉。

窗外在下雨，雨聲被室內的喘息聲掩蓋。我的手抓住那份柔軟，慢慢揉著，手指一路向下延伸，經過下坡，然後上坡。撫過沒有稜角的曲線，我的指尖感受到肌肉 的收縮、舒張。那力道讓我想起橘子，我在柔軟的果肉上撫過，感受多汁的彈性。女友蜷曲身子在我身旁睡著。我來到閣樓。

閣樓的夜燈替整面牆和地板染上一層橘，我拿出一隻麻雀的屍體，展開牠的雙翼。我將完成的標本，放在方形的玻璃容器中。我偏好塑化標本，暫停活體的時間，但標本製作方式有各自的缺陷，還沒有完美的方法。

●

母親離職的那天，買了隻貓給我。貓的灰色皮毛柔軟得像是剛洗好並曬乾的枕頭，身形有著舞者的線條。晴天時牠總是窩到窗前，雨天時則爬到客廳的桌上，在燈泡的正下方蜷成一顆球。

半夜，廚房傳來吼叫，將我從夢中驚醒。我躲在廚房的牆後，探出一隻眼。

「為什麼要換工作？」父親低聲問。

「原本的工作做不下去了。」

「就這樣？」

盤子的破碎聲和餐桌翻倒聲震動地面，一個寬厚、微駝的肩膀將門用力關上，母親啜泣著。

我回到房裡，貓在角落舔腳掌。我彎下身，讓彈珠滑過地板，彈珠安靜地滾動，輕觸貓的尾巴。貓抬起頭望向我，瞳孔裡映照著我的臉。牠跳進我懷裡，蜷縮腹部睡著。

我從床頭的小說 底下，拿出圓形的片狀物，在手中搓揉著。貓的溫度傳來，我將手上的片狀物捏碎成粉狀，倒入另一隻手的掌心，撒入貓微微張開的嘴巴。牠突然醒來，用爪子刮向大腿。我用雙手壓住牠，隨後牠又恢復方才的寧靜。

隔天貓消失了。我和母親說，牠大概是在街上某處睡著了。

晚上，母親把牠的砂盆、飼料全部丟了，她覺得留這些東西一點用也沒有。在社區的回收室，我試圖從母親手上，搶回那些東西，母親大力地把我推到一旁。地上發著酸味的水刺痛我腿上的爪痕，母親愣住了，站在原地好似靈魂被抽走。而凌亂的髮絲就是殘餘飄動著的魂魄。她的瞳孔倒映著一張臉，但那不是我，只是一張臉而已。

和父親離婚不久後，母親倒臥在血泊中停止呼吸，動脈被斬斷，凶刀拋棄在客廳的地板上，有人破窗而入。我坐在廚房等待半夜起床喝水的母親，桌上早放好一杯冷水，但有人搶先一步，那人有著寬厚的肩膀和微駝的背。（中）