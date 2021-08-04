柳瓊濕著眼睛說：「爸你好生養著，我們到時來接你。」

父親就沉默下來，好一陣才嘆了一口氣說：「怎麼想得到，會在黃昏的時候遇上疫情 ！小菲和小明也好久不見了。」

柳瓊說：「他們不是常跟你視頻嗎？」

父親吐出一口氣，吃力地說：「那是不一樣的。我好想抱抱他們啊！」

柳瓊馬上說：「桂瓊會盡快帶他們去看你的。」

父親一掉頭，就迷糊了過去。

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桂瓊告訴她，父親以前就聽歡歡說過那個收容老人的車站。柳瓊停下一步，又望了一眼那個夕陽下空無一人的車站，想父親再也不用掛念她們了，一時竟有些輕鬆下來。

柳瓊轉過身，輕聲說：我們走吧。抬眼再看，走在前面的桂瓊已經到了父親房間的側門前，剛要去拉那玻璃門時，戴著口罩 和面罩的妹夫傑克從裡面拉開了門。一見柳瓊，全副武裝的傑克抬手一搖，算打過了招呼。

柳瓊一腳跨進屋裡。室內很暗，剛轉頭向跟在身後的桂瓊示意，傑克就去開了頂燈。她一眼看到面朝走廊方向，躺在微升起的病床上的父親。在視頻裡，她覺得自己已經很熟悉父親房間了，可這樣一腳踏入，整個屋裡帶著的那股壓抑的肅穆，還是讓她吃了一驚。一片灰白的冷色，只有監視儀上紅紅綠綠的信號，讓人感到一點生機。隔著面罩和口罩，她還是能聞到很濃的藥味。這都是消毒劑吧，柳瓊想。

原來的床頭櫃給移到了角落，小櫃上那些父親帶來的家庭照片寂寞地站在相框裡，現在看上去，照片裡每一個人都笑得那麼沒心沒肺。那個父親心愛的iPad，被裝進了一個黑絨面的袋子裡，也放在小櫃的檯面上。（二八）