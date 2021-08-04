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南國夕陽紅（四）

凌珊

空調涼涼，如今的同學們好幸福，面前的手提電腦，耳機戴著，不知道是做作業還是聽音樂。溫度適宜好睡眠，時不時見有人趴桌上睡著了。

走出來，順著中心路走到頭，就到了一號樓，也是主教學樓，各方都在此雲集上課。大概是與此有緣，走近時又下起雨來，趕緊快跑兩步進到教學樓裡。

因為是暑假，樓道裡沒人，靜悄悄的。很適合回憶，放上一席時空膠捲，配上聲音，可以看到當年的自己站在講台上的樣子，聽到隔壁同學在教課的聲音。生活多有意思，同一幢樓、同一個人，你不是你，你也是你。

雨停了，走出來，剛才躲雨的人也出來嬉笑叫嚷。沿著這條路走下去，就會到湖邊。路兩邊的草木茂盛，走過去望過來，倒好像這些草木也似曾相識。騎車的人少見了，倒是看到了校車站牌，如今校園裡也有校車來往了。想著呢，一輛車就停在身邊，下來幾個學生。車門「撲嗤」一聲關上又走了。

我願意這樣慢慢走著，想著我們的自行車時代的浪漫。

愛的誓言

走到西湖廳的時候，正好是午飯時間，像是說不要錯過這裡的飯菜的意思。趨前探索，各種菜式羅列出名字：廣式、川菜、兩湖、北方。連碗筷都是統一分配了，這倒方便了來客，銀色的飯碗和同色的筷子，米飯裝碗裡，自選菜肴。我選了黃花魚、紅燒腐竹，還有青江菜。付帳可以用現金。

環顧四下有營地的感覺，統一的校服、統一的碗筷。女生白襯衫、黑藍裙子或褲子，搞不懂大學生都要穿校服了，還是剛進來的大一新生有此要求。統一的飯桌上吃飯，好像沒人端著飯碗回宿舍，也少見一邊走一邊吃的。（四）

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