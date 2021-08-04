後來大家想聚會，在夏威夷 ，十分美麗的地方。她們互相都叫網名，十分盡興，並沒有想到，出了烏龍。

當天晚上一個女人突然發病，她們立刻叫了「九一一」。來了急救車，問她們生病的女人姓甚名誰，她們竟都答不出來，問那女人來自何處，竟也無人知曉。

員警差一點將她們一起帶到局子裡。還好，那女人沒有什麼問題，自己回答了，才解除了警方對她們的懷疑。

你有一個狂野的心，小B說。雖然小B在臉書 上貼的照片曾被瘋傳，被大家譽為狂野玫瑰。因為那張照片上，小B穿著十分性感的透明裝，若隱若現的渾圓胴體，引來萬眾圍觀。但她只是在虛擬空間展示而已，而且一旦被圍觀，立刻心驚膽顫，刪掉照片。

她是一個膽小的更年期女人，雖然有時渴望激情，但一旦激情來了，更害怕生活中的意外。只有小A這樣的中年少女，還抓著青春的尾巴，才會與網友見面。

小A翻出中年少女聚會的照片，一群穿著漂亮禮服的女人們，香肩挨著香肩，排成一隊，個個笑顏如花，十分漂亮。

好看、好看，小B說，發給我好嗎？

不好。小A收起照片說，你又不認識她們。

可是很好看的。小B說。

這時候老闆轉了回來，他坐下來，吉利就拍著他的肩膀說：怎麼唐人街這麼封建的地方有一個你？

老闆說：有什麼封建？你是說焚書坑儒的事情？

老闆說：焚又怎麼樣呢？如果是我有權力，焚得更多，因為會寫字的人太可惡。我要殺掉一批反對我的人，再養一批給我歌功頌德的人，這樣我的政權才穩定，這也沒什麼錯呀！

小B臉色有些驚駭，她說：你好殘忍啊！（一九）