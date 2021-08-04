薛慧瑩／圖

親戚寄來一箱橘子，箱子底部的水和髒污抹在地板上，我用衛生紙沾水，將黑褐色的痕跡擦起。

那是最後一張衛生紙。我和女友決定出門去買。超市的冷氣刺著骨頭，白色地磚無力地承受腳底的灰塵。我們推著購物車，在第七排的通道上停留。女友在一旁挑選衛生紙。我們順帶買了洋芋片、一瓶醬油和一些電池。櫃檯小姐刷過條碼，總價是四百五十元。找零分類放進皮夾，收據塞進口袋的角落。超市外暖和許多了。

回到家門前，我轉下沉重的把手，轉下。門板和門框完整密合，沒有任何隙縫。洗澡前在那一箱橘子前發呆了良久，想著怎麼在腐壞之前吃完它們。下個月親戚八成又要寄水果來了。睡前我吃掉兩顆，汁還滿甜的。

那晚我很快便睡著了，沒有做夢。

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家裡的閣樓是我的工作室，白天我在這裡畫水彩。畫筆吸飽顏料，畫著在城市中恣意奔跑的陽光。角落的雜物籠罩在黑色的粗布下。

我喜歡閣樓更勝於地下室，因為它可以俯瞰，一覽所有被隱埋的角落，而且照得到陽光。每當我坐在閣樓，體內就有一種如氣泡上升的喜悅。俯瞰著街道，如此便能消耗掉一個下午。

周六我和女友聊起這件事，她笑了出來。

「難怪你那麼喜歡待在閣樓。」她說。

「還有，地下室就像墳墓一樣。」我說。

我在閣樓裡畫水彩，女友在我身後看著。畫中巨大的火球盤據海面，照耀天空中的幾片雲。女友拿起架子上裝彈珠的罐子，看著裡頭的光線流竄。她將罐子放回原本的位置，和其他玻璃罐對齊。她彎下腰，肩頭擦到我的肩頭上。

「畫中的夕陽看起來像橘子呢。」她說。「小時候有次把橘子的皮剝光了，把果肉放在手上玩，結果不小心捏爛，汁液滴的得到處都是。」

「我也有這樣玩過，汁黏在手臂上，不舒服了一整個下午。」我笑著回答。

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在午後的陽光中散步，用手指觸摸落下的光線。每一條血管有節奏地運輸著血液。全身的毛細孔緩緩張開，細胞在顫動。

貫穿城市的河流剛清理完，那股腐爛的臭味已經消失了。我坐在河邊樹蔭下的涼椅上，不時有外傭推著坐輪椅的老人經過，陽光從樹葉間灑落。日落之前，我才起身回家。

從閣樓可以看到公園。孩子們正在角落玩沙，一對兄妹堆著各自的房屋，鏟子和水桶在一旁傾倒。乾燥的土壤反射金黃的夕陽光，這光讓我想起第一次遇見女友。

那時我們各自站在沙灘的一端，海面上的橘黃碎片搖晃。她踢著海水，圓潤的胸部和有細長曲線的腹部向腳尖延展。鹹味湧上鼻尖，那時正在漲潮，海浪打濕我的衣服，水淹過腰際我才上岸。

晚餐是我煮的，湯麵、一片煎鮭魚，還有一盤混著奶油的炒蛋。餐後我們倆剝著橘子皮，撕下果肉。

和女友一起洗完碗後，我在客廳的桌上排上成列的骨牌，各種花色堆疊，砌成女友的側像，夕陽中的她踩踏海浪。我沒有把骨牌推倒，不碰到桌面地離開。

「你不推倒嗎？」女友問。那時我已在桌邊站了整整一小時，眼神停留在骨牌上。

「你來推吧。」

骨牌撞擊聲如海浪襲來，沒有任何一塊掉出桌面外。我依照顏色，將它們放進不同的盒子，帶回閣樓裡的書架上。按照寒暖色分成兩層，架子上裝滿彈珠的玻璃罐也是如此。

女友先睡了。閣樓的窗上停著一隻金龜子，我慢慢打開窗，用拇指和食指捏住牠的殼。金屬綠在燈光下閃爍著金色，我拿出小支的針筒，刺入、注射。我挑選在紙盒子中的針，摸起來和外頭的空氣一樣冷的它們，逐漸在我手中暖和。（上）