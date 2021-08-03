邊上還有一張，是父親剛來美國 那年，柳瓊挽著他在三藩市金門大橋上的照片，父女倆的笑容跟加州 的陽光一樣明亮。「這是爸專門要我拿來的，」桂瓊告訴她。想到父親是坐著輪椅被推進來的，他還記得要帶上這些照片，柳瓊安靜地點頭。可為什麼沒有母親的照片，柳瓊又想，心裡有些難過，卻沒有對桂瓊提起。

桂瓊這時走近來，輕聲告訴她，父親隔壁那個終日依傍著英俊的丈夫照片的白人老太太，兩個月前已經去世了。父親和其他幾位進入臨終關懷程序的老人一樣，被移到走廊盡頭新搭出有側門出入的房間去了，以方便醫護人員出入，避免交叉感染。

柳瓊點點頭，跟著歡歡和桂瓊繞到加建的臨時露天通道上，向父親的房間走去。通道對著的另一側停車場空空蕩蕩。陽光更斜了。柳瓊停了一步，側頭去看停車場靠著的馬路那邊。她記得那裡有一個「金柏」仿建的汽車站，像模像樣地立著一塊回收來的舊公車站的站牌，上面標著好幾條公車的路線。遠遠望去，那個仿建的車站在夕陽下顯得空寂而淒涼。

「現在沒人來了。」桂瓊跟著停下來，輕聲說。

「金柏」的老人裡患阿茲海默症 的比例很高。過去可以讓他們自由行動時，老人出走的事經常發生。自從建了這個模擬公車站，它就成了「金柏」最有效的收容點。只要發現有老人出走，工作人員總是在第一時間就奔來這兒，肯定就能找到在那裡等著永遠不會出現的公車的老人，一找一個準。

父親剛進來時，有一次在護工莎莉幫忙下，用iPad跟柳瓊視頻聊天時，忽然說：「到我出院的時候，可以自己從這兒坐車回桂瓊那裡。我知道在哪裡上車。」（二七）