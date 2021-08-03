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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

邊境之外（全文完）

孫愷愉

「她小時候，我沒怎麼給她講過故事，現在一講，又講太多了。」

「你不是記不得你的生活了嗎？」

「有時候記得，有時候不記得。有時候記得真的，有時候記得假的。無所謂啦！」

「你怎麼把所有的事都看得這麼輕？」

「本來就很輕，除非你想把它們當包袱背著！你相信它們很重，它們對於你就很重。」

「世界上有太多不公正的事情，我放心不下。」

「天啊！你還沒擔心夠嗎？你還想做什麼？」

「我跟我的孫子們說，他們應該努力改變世界。」

「那你該說的都說了，就信任他們就好囉！他們會記住你的叮囑，但也可能記不住。他們會有自己的想法，可能採納你的意見，也可能不採納，你對此就無能為力了。」

「對，我為此感到困擾。」

「哦！你是控制狂啊！不好意思，我又在開玩笑了。哎呀，放鬆一點嘛！除了你所想的事情，沒有任何東西在騷擾你啊！你看你連自己的頭腦都管不了，你怎麼管得了別人呢？」

甲爺爺一聲嘆息，不想再多說。他沉默了很久，終於離開了夢想空間。他想知道他這麼沉默寡言的人，為什麼會對一個陌生人說這麼多話。這時他又聽見乙爺爺的聲音說：「說了就說了呀！有什麼為什麼的！人生是想不清楚的，人生本來就莫名其妙。哈哈哈！」

無論是通過甲爺爺還是乙爺爺，生命都在對自己不斷凝視。

如果有一天，其中一個爺爺睜開他的眼睛，意識到這只是生命在凝視自己，他會笑出聲來。

如果有一天，其中一個爺爺不再睜開眼睛，卻意識到生命仍在凝視自己，他會放下身體飛起來。

哪個爺爺獲得哪一段經歷，這是無關緊要的，因為兩種經歷結果是一樣的。（全文完）

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想起當年的早餐

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此世

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