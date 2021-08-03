他笑著，手裡拎著一瓶酒，瓶上赫然貼著紅星二鍋頭的商標，瓶中的酒卻是橙黃色的。老闆說：我請你們喝老虎酒。

小B說：這就是虎骨酒嗎？我們便瞪著眼。

老闆說：我的可是真的。在這裡打老虎是合法的。

你打的？我們問。

老闆說：動物園 裡的老虎長得不太好了，他們就殺掉，我們就泡酒。

小B拽過我的胳膊說：一會兒小A要哭了，她是動物保護主義者。

我張眼望去，小A並沒有哭泣，眼神晶亮，充滿期待。

老闆便把手中的幾個小白瓷杯放在桌上，一一斟滿，一杯給了吉利、一杯給了金總、一杯給了趙君，並沒有給女人們。

趙君問我想不想喝一杯，我就遞過我的碗，得到了一個碗底。一口喝了，鹹中帶著甜味。

小B低聲說：好殘忍。

我便望一望小A，以為她不會喝。沒想到她也要了一個碗底，一口喝下去，小B就笑。

艾米麗說他們該走了，因為他們預定了船票。他們要到聖河上去看煙火，今天是這個賽季最後一場煙花。我們幾個還餘興未了，艾米麗說：那我們先走，你們繼續。金總與各位告別，手指尖碰一碰，柔軟而輕，說後會有期。

吉利送他們到門前，我和小B坐在桌前，看著龍蝦。小B說：今天艾米麗破費了，這一餐三百塊，船上看煙花一百塊，他們是老朋友嗎？

小A說：哪裡，是網友。

小B愈加大驚道：那為什麼花這麼多錢？

網友會面很正常啊！小A突然提起精神說，我們前幾天還在夏威夷 ，有一個中年少女聚會，都是網友。

小A在文學城做版主，開始是在文學城裡玩，有了微信 就在群裡玩。（一八）