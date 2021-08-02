我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

是時候了（二六）

陳謙

柳瓊沒回桂瓊的話。她想，如果是這樣，是不是她晚一點來看他，父親遠離的那一刻就會晚點到來？她是捨不得父親走的。這樣的想法她只能留給自己，直到桂瓊昨晚上說，爸實在熬得讓人看不下去了。

桂瓊在前檯的電腦邊幫著填好表。過去總是布置得花紅草綠的前檯，現在看上去如急救室一般冰冷肅靜。前檯護士過來交代了幾句，就示意他們跟著繞出側門。

柳瓊遲疑著。她在父親搬來的最初期，獲歡歡的特許，來看過一次父親。那時她總是從這裡往走廊深處走去。父親的房間，就在最安靜的走廊盡頭的拐角處。有時父親睡過去了，她就從那兒拐出後門，在院裡散一下步。

柳瓊望向已經暗下的走廊。所有的房間好像都關上了門，整個建築彷彿騰空了一般，聽不到人聲。過去在活動區，總是有老人們在聊天、唱歌、玩遊戲。她那時每次走去看父親，都會好奇地探視走廊兩側那一間間敞著門的老人房間。她知道這就是人生最真實的底板了。

「金柏」屬於人生最後一程路邊的最後一個驛站。那些最後在這裡停留的老人，無論過去有過什麼樣的人生、擁有過什麼樣的莊園豪宅，都只能退到這驛站裡一個小小的房間裡，甚至是一張單人床上。老人們房裡的東西都少得令人難以置信。他們最看重的，顯然就是滿牆的子孫和家人的照片了。

柳瓊每次看到那些照片，總會有些淒傷地想，到自己老了，要貼些什麼呢？再去看到父親那間空空的房間，桂瓊給他在床頭矮櫃上也放了孩子們的照片，還有柳瓊和父親跟妹妹一家人的合影。（二六）

上一則

黃埔交通今昔

下一則

在家

延伸閱讀

其實我知道

其實我知道
維州亞市議會削資源官經費 增公校心理健康專員

維州亞市議會削資源官經費 增公校心理健康專員
MLB／觀眾席驚險瞬間 實施急救的球迷竟是國民投手父親

MLB／觀眾席驚險瞬間 實施急救的球迷竟是國民投手父親
路斯明在美露臂肌打疫苗 網友羞喊想當護士

路斯明在美露臂肌打疫苗 網友羞喊想當護士

熱門新聞

LOBA主獎項入圍者作品-Enri Canaj「與你離別前說再見」。（圖：徠卡相機提供）

2021徠卡攝影獎入圍美圖 展現「疫情下的堅韌」

2021-07-31 01:47

生死之間

2021-07-31 02:00

今天湊合過，事情明天做

2021-07-25 03:02
「料理不僅是吃飽、不僅是愉悅感，料理也是在傳承一個即將被滅族的文化，或是其實是在拯救地球；它代表的意義太多了。 」(圖：TLC旅遊生活頻道提供)

探索美食起源 江振誠給下一輪太平盛世的料理備忘錄

2021-07-27 07:00
加州罌粟花。（大邱．圖片提供）

魔鬼山遇險

2021-07-29 03:02
當年率領飛虎隊的陳納德將軍的後人陳美麗也在片中向空軍祝賀，並將一本1943年以陳納德封面的TIME雜誌送給空軍典藏。圖／取自空軍紀念影片

空軍紀念飛虎隊80周年影片 陳納德後人陳美麗現身祝賀

2021-08-01 14:41

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌

1張圖／東奧獎牌榜 中國24金居首 美國20金 台灣累積10牌
吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了
鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天
2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子
東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎

東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎