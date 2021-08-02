柳瓊沒回桂瓊的話。她想，如果是這樣，是不是她晚一點來看他，父親遠離的那一刻就會晚點到來？她是捨不得父親走的。這樣的想法她只能留給自己，直到桂瓊昨晚上說，爸實在熬得讓人看不下去了。

桂瓊在前檯的電腦邊幫著填好表。過去總是布置得花紅草綠的前檯，現在看上去如急救室一般冰冷肅靜。前檯護士過來交代了幾句，就示意他們跟著繞出側門。

柳瓊遲疑著。她在父親搬來的最初期，獲歡歡的特許，來看過一次父親。那時她總是從這裡往走廊深處走去。父親的房間，就在最安靜的走廊盡頭的拐角處。有時父親睡過去了，她就從那兒拐出後門，在院裡散一下步。

柳瓊望向已經暗下的走廊。所有的房間好像都關上了門，整個建築彷彿騰空了一般，聽不到人聲。過去在活動區，總是有老人們在聊天、唱歌、玩遊戲。她那時每次走去看父親，都會好奇地探視走廊兩側那一間間敞著門的老人房間。她知道這就是人生最真實的底板了。

「金柏」屬於人生最後一程路邊的最後一個驛站。那些最後在這裡停留的老人，無論過去有過什麼樣的人生、擁有過什麼樣的莊園豪宅，都只能退到這驛站裡一個小小的房間裡，甚至是一張單人床上。老人們房裡的東西都少得令人難以置信。他們最看重的，顯然就是滿牆的子孫和家人的照片了。

柳瓊每次看到那些照片，總會有些淒傷地想，到自己老了，要貼些什麼呢？再去看到父親那間空空的房間，桂瓊給他在床頭矮櫃上也放了孩子們的照片，還有柳瓊和父親跟妹妹一家人的合影。（二六）