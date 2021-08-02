「希望讓時間顯得緩慢，懷舊讓時間顯得飛快。」

「我對未來不抱什麼希望。」

「希望死亡來解救你，這不是希望嗎？傻瓜！」

「喂！」甲爺爺表示不滿。

「你想通過死亡實現什麼？」

「脫離痛苦。」

「哦！你認為死了痛苦就會消失嗎？」

「是的。走到這一步，活著太痛苦了！」

「喂！你怎麼知道你活著？說不定你是死的。」

「死人怎麼會說話？」

「我怎麼知道？你這不是在說嗎？」

「那我肯定沒死。」

「那也不能肯定。你活著的時候不是全身無力，還說不出話嗎？」

「也是，我現在身體倒是哪兒都不痛。我都感覺不到身體。不過，我應該相信你嗎？」

「不是啊！你不必相信任何人說的話啊！我只是在開玩笑。」

「我不喜歡開玩笑。我一輩子沒有開過任何玩笑。」

「好啦！但是你不否認，你喜歡自由交談的能力吧？在這個空間裡，說話毫不費力，是不是很好？」

「是的，我跟你說的話比我這兩年來說的話加起來都多。」

「當你還想從生活中獲取更多的時候，你就會覺得生命太短。當你認為未來只有更多你不想要的痛苦時，你就會覺得生命太長。兩者都是自欺欺人。其實，除了在你心裡打轉的事情之外，沒有什麼人生可言。我在床上躺了那麼多年，領悟到了這一點。我每次給我女兒講我的故事，都是非常享受的，因為我喜歡我講的那些故事。我忘卻了原來的人生，但是我有了新的人生，而我完全沒有做什麼。哈哈哈！女兒來看我時，總是露出驚訝的表情。終於有一天，她露出為難的表情，說我活得太長了。大概是聽我講故事聽膩了吧？」（一四）