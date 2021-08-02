吉利的腦袋有點與眾不同，他喜歡在致辭中尋找小拐彎兒，然後在拐彎中繞來繞去。他認為自己的這種手法是獨特的、獨一無二的。

金總也這麼說。金總說吉利很有特色，他願意朗誦一首詩，微友相見，最好的了解方式是朗誦自己的詩。他說完就找手機 ，果然在手機中找到一首。

吉利說：你怎麼有我的詩？

金總笑一笑，他是做了功課的，金總就朗誦。

然後艾米麗朗誦金總的詩，但吉利說讓小A朗誦。小A便朗誦。

金總說：小A朗誦很好，有激情。

當然好，吉利說，以前在國內是電台主持人。我們這裡，什麼人才都有。

然後我們繼續吃，喝紅酒。我們從未有過一個包間，一個貌似很私密的地方，唐人街的飯店一般都很小，只有大堂。這是一個夏夜，我當時並不知道窗外居然下了雨，因為那是久旱之後的雨，我們已經盼望很多天了。我好幾次在乾旱的陽光下，想跪下來大聲祈禱，就像古人祈雨一樣。

然而雨來的時候猝不及防，它在我們的寒暄時光中默默到來。而我們的包間裡沒有窗子，只有一個與大廳隔斷的牆上鑲著一個窗子。窗子是木櫺的，中間有許多細小的縫隙。大廳裡人們的聲音從縫隙中傳來，時斷時續地淹沒著我們略帶拘束的寒暄。

女人們不大說話，彷彿不知如何說話。黑無常也不說話，她是一個助手型的妻子。她掏出手機給大家照相，他們正在交換禮物，他們相互誇獎著對方，他們好像一對親密朋友，多年相識的朋友。

包廂的門開了，老闆走進來。這是一個臉上有橫肉的男子，一排整齊的牙齒，不太正常的潔白，四四方方毫無磨損，讓人想起1930年代的電影 。（一七）