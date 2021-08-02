趙梅英／圖

夢中的夏天

盤福路上的這家「大可以美食」店很快給我摸熟了，每天早餐在這裡吃碗米粉或者瘦肉粥，然後去旁邊的早市逛逛，拎回來一袋新鮮水果。看廣州市民的日常生活，老婆婆牽著小女孩兒的手，從巷子裡走出來，這是送孩子上學的樣子。想來國內的老人還沒有完全實現自由，好不容易孩子長大了，卻要帶孩子的孩子。巷子兩旁的居民樓陳年老舊，連帶著地上的石板路暗黑墨黯。有些東西彷彿永遠沒變，有些東西卻又日新月異。

比如科技，手機 導航一下子可以把你從某處帶到另一處，還會選出最便捷的路線。

去花城雜誌社，車窗外大興土木的建築，便利店紅綠條紋招牌一閃而過。廣州友誼商店擠在某國際大幅看板的底下，所謂三十年河東、三十年河西，友誼商店當年提起來，就像如今紐約第五大道上的波道夫‧古德曼（Bergdorf Goodman）百貨。

計程車飛馳彷彿帶走了過往的一切。需要辦個手機卡，想著還是先去花城，順便問一下。前一個晚上，枚麗跟我站在大馬路上東詢西問，各方搖頭，統一指向天河這個地方才有辦手機卡。這樣就到了花城雜誌社的位址。

事先跟花城小葉聯繫好了。早在微信 上跟小葉交往過，這次算是初相見。她梳著短髮，眼鏡片後面露出沉著和幹練。《花城》算是廣州城的最大雜誌，全國雜誌裡也算佼佼者。現在坐下，才發現雜誌社根本就是亭子間，很小的一間屋子裡，各人埋頭在更小的隔間座位上。有些愕然，彷彿當年美國高大上的品牌在汽車庫裡開發出來一樣。

還有那些整天在網上推文曬雜誌樣刊的編輯們，也讓人刮目相看，原來窩在鳥籠一樣的地方辦公，卻能擺出奧運會鳥巢一樣的氣勢，也算是微信朋友圈獨有特色。有鳥的地方就有遠方，因為有翅膀。

小葉遞給我最新一期《花城》，拿在手上，新刊的氣息濃郁。靠牆的一面擺放著《山花》、《長江文藝》、《江南》，心裡溫暖熟悉，與刊登過自己文章的雜誌有一種喜相逢的歡悅。

跟小葉閒聊文學和雜誌，現今流行網上看世界如火如荼，平面媒體受衝擊強烈。是呢，你看這個麵條機、那個絞肉機，最後好像總有人喜歡手工剁肉、手工餃子、手工麵，這都是機器批量不出來的。可以如此這般量比如今的網讀與紙媒嗎？這不是我們這趟相遇的主題思想。千里迢迢，我能與小葉相遇見面並談論相關人文的話題，這些已經足以慰藉文字的情懷。

跟她詢問了近處換手機卡的地方，便起身告辭。小葉送我到門口，走廊上看到花城出版社的大幅招牌。有些恍惚，從前的關注點真是不同，看到花城出版的書也會好奇，但是不會去出版社瞧瞧。倒是會去逛那些店鋪，沿街開著的一家家店鋪，音響開著，天氣熱，經過有涼氣的店家，會瞬息躲進去涼爽一下的情形。

北京 路高第街最多的是買衣服和逛書店。廣州城買衣服是那樣高級而美好的事情，喬其紗連衣裙、雪花牛仔褲，港貨洋氣，合身又時髦。老故事裡講到這條街的故事，卻好像一點兒也不洋派，常規的某小姐看上某男子，富財主的千金對窮小子高弟青睞。高弟可不是《四世同堂》裡的傻高弟，此高弟攜著千金遠走高飛，另闢新天地去也。多年後，夫妻雙雙把家還，發現老財主家道中落，而高弟女婿如今卻財大氣粗，不但可以扶持老丈人，還把整條街都買了下來，取名自然叫高弟。

故事真意如何不知道，反正高第街這名字有吸引力是真，引無數青年男女竟相往。一同學曾經從高第街走回石牌校園，當然那是愛情的力量，情人逛馬路那樣的丈量方式，從傍晚走到黎明，此處可添加無數的牽手相擁和牛奶咖啡的許願。如今的愛情大概是十一號公車和賓士寶馬的較量吧！誰知道呢？

如今的北京路面目全非，沿街開著不知名的商店，人群川流不息，卻找不到一家可以駐足流連，當年的薑醋豬腳只能是在夢中的夏天了。

沙面懷想

有水的地方總是有人氣，廣州沙面從前是個港口，上學那陣卻從來沒去過。因為離校區遠，出來就要一天，再說去那裡的人好像都要遠走漂洋似的。（二）