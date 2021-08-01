「哼！大家都那麼說。我不是在抱怨，我只是覺得戰爭很愚蠢。」

「不是所有的戰爭。」

「好啦、好啦！不要給我說教。我太老了，禁不起折騰。我得出的結論是，所有戰爭都是愚蠢的，沒有例外。假如我們相信某些戰爭比其他戰爭更合理，我們就會繼續打仗。不要告訴我，你在那場愚蠢的戰爭打傷我之後，沒有參加過其他的戰爭。

「當然沒有。」

「拜託！你只是不稱它為戰爭而已。在軍事、政治、家庭、任何地方發生的所有事情，從小糾葛到大衝突，都是戰爭。不要告訴我，你的心臟問題和你記在心裡的怨意無關。」

「你知道些什麼？」

「我不知道什麼啊！你緊張什麼？我不知道你的生活中發生了些什麼，我自己的生活我早就忘記了。但我知道，人很有折磨自己的潛力。」

「我有崇高的理想。」

「好啦！」

「有時候，我會覺得生命太短暫，但有時候我又覺得它太長了。現在我很歡迎死亡，但死亡總是不來找我。」

「死亡有自己的時刻表嘛！豈是隨叫隨到的？你不知道時刻表對敬業的人很重要嗎？你以為你可以和死亡討價還價嗎？」

「時間過得太慢了！我全身僵硬、疼痛，不能轉身、不能說話，連睜開眼睛都覺得費力。」

「不睜就不睜囉！我也很少睜。不睜也不是看不見，你這不是看見我了嗎？」

「我才不想看呢！」

「太遲了，我已經來了。」

「那你趕快走吧！」

「這由不得你。」

「你們怎麼個個都像法西斯？醫院不讓我死，你也不讓我清靜。」

「瞧！時間沒有速度，時間的速度完全是一種幻覺。我們希望此刻趕快過去，時間就顯得很慢。我們希望此刻不要過去，時間就顯得很快。」（一三）