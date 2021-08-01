只是這白無常是一個男人，矮個子，面孔嚴肅，戴著白邊眼鏡。黑無常是個女人，黑髮高個，微笑著，雖然有些年紀，卻能看出年輕時的美貌。

黑白無常是一對夫妻，艾米麗介紹說：這是韓國朋友金達來、這位是金夫人。我們便紛紛起身，寒暄握手。賓主落坐，吉利被換到金總身邊，便於說話。

艾米麗拿出一瓶紅酒，2013年的法國著名酒莊。她看了看說：這是我家酒櫃裡最早的一瓶了。

小B就叫侍應生，要玻璃瓶，把紅酒醒一醒。菜上得慢，終於有了一盤，大家都餓了，雖然局促著，卻也大方地伸筷子吃菜，一時席間無言，只有吃飯的聲音。

金總說：大家都是六零後吧，都移民 多少年了？席間各位紛紛停了箸，說到來加拿大 的時間，有三十年的，也有十五年的。

正在擺盤的侍應生說：我只有兩年。眾人就轉頭看他，沒有想到的樣子。年輕人說從香港 來，不喜歡這裡哦。

那是時間短呀！吉利熱切地說，時間長了就喜歡這裡了，這裡真好啊！

侍應生搖搖頭，不置可否的樣子，慢慢回身去了。吉利回過神，開始介紹我們，他是群主。這時候龍蝦上來，雙龍蝦，滿滿的一大盤。兩個龍蝦頭立在盤頭，雖然紅了，也還威武。

吃吧、吃吧！艾米麗熱切地說，我們這裡龍蝦很便宜，不像國內那麼貴。八月份的時候有一段時間，花菜一個八、九塊錢，比龍蝦還貴。那時我們都說吃不起花菜，只好吃龍蝦了。

吉利說：就是、就是。花菜是草根，可是比龍蝦貴，你就知道我們的草根是多麼昂貴。（一六）