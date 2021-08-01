趙梅英／圖

回國的第一站是廣州，白雲機場 出來，有地鐵 直達賓館。選擇東方賓館是因為那裡在市區附近，旁邊就是居民住宅，生活和交通都比較方便。記得當年在那附近遊玩，路上遇到一對老外，迷路了，找這個下榻的東方賓館，問路問到路人甲──可惜我也是個路人，沒法給他們指明方向。

現在，站在大街上，我也還是有點兒找不到北。拉著行李不能像羅伯特‧佛洛斯特那樣，一條路試過，再去試另一條路。

哦，東方賓館嗎？就在前面，問路的中年男答道。我總是在到達目的地後的這些具體處彷徨，方向感失準，後門、前門分不清，算是焦慮的一種？比如老外背包客，即便在話語不通的東方古國古道上，也很少見他們東張西望不恥下問。倒是祖國人民一找不到路，就像熱鍋上的螞蟻。這是一種心智的成長，就是你相信你能找到目的地，不會有問題，是一種對生活的確定感。

每次小出行都彷彿是驗證這些理念一樣。比如說，習慣了美國 的產品包裝，你如果一個什麼東西要拚命才能打開，第一個反應往往是，不應該這麼難，肯定是自己哪裡沒弄對。英文看不懂，那不是有圖示嗎？如此這般，你的自信心和信任度成長健壯。

話說五月的廣州已臨盛夏，出了機場熱氣襲來，感覺強烈。東方賓館大門很有特色，遠處高高地架起門檻，像日本寺廟那種大鳥居的形式，色彩富有民族特色。庭院深深，房間窗戶望過去，內庭的花園樹木蒼翠，小橋流水。

閨蜜枚麗下班來跟我會合了，接風洗塵。夜晚的大街燈光明亮，酒店對面就是有名的食樓，但是車水馬龍過不去，要從地下通道走。我們繞到地下，人倒是不多。這家老店叫「點都得」──顧名思義，點啥都好吃的意思。點了招牌菜：金莎海鮮紅米腸、鳳爪、蝦餃等例行廣式茶點。枚麗還特別點了年糕，說你嘗嘗，特別好吃。

其實這些新型的餐館或者金莎海鮮紅米腸之類，都不是我特別在意的。我的想像裡，魚片粥與牛肉丸齊飛，豬肝飯和炒牛河共舞，綠色的油菜與蔥花共眠，豬腳薑醋的味道繞梁三尺。感覺村上春樹的小說跟廣州最近，青豆和牛河，這可都是《IQ84》裡的主人公名字。我們吃的又何嘗不是懷念呢！

「點都得」的服務生小女子瘦弱嬌小，倒好像在見證著古畫裡的意蘊。因為這樣的圖畫裡，丫鬟總是比小姐矮上一個頭，總以為突兀，如今看她們還真是年齡輕如鴻毛。記憶上佳，菜單是不看的，菜譜都在心裡，你說的都已經瞭若指掌，沒說的也替你說了。

東方賓館位置進出方便，出門就是大街，，左轉再左轉就是民巷盤福路、東風中路、解放北，這些路名都像年輕時代的影像，一下子把你帶回過往的歲月。彷彿樹樁上的年輪，每一圈都是記載。

盤福路上的表哥家是我讀書時，周末常去蹭飯的地方。從華工大坐公交車一路下來，吃飯、聊天，再帶表哥家的小妹一起玩耍。表哥、表嫂也是華工校友。所以盤福路算是舊地重遊的一種。

果然，拐過巷子，眼前的景象猶如重播中的電影，熱氣騰騰的早餐叉燒包、米粉、菜粥、肉粽，林林總總能看花你的眼。旁邊水果攤新鮮荔枝支楞飽滿，剛下來的楊梅還帶著樹葉。還有鮮花，插在花瓶裡，廣州不愧為花城。

買了荔枝、楊梅、櫻桃、肉粽和茶葉蛋拎回酒店，美滋滋地坐下來享受這廣州城的早餐。吃到一半，想起來發個微信朋友圈，羨煞友人。有意思的是，我們認為寶貝的東西，美國人是不屑一顧的。比如荔枝也只在東方店裡買得到，老美店裡只能吃罐頭荔枝。就像沒吃過樹上摘下來的新鮮楊梅，不知道楊梅原來可以這麼好吃。

於是，我們就像一個個格子組成的人，對應著中國的格子裡，放著這些只屬於從前記憶裡的美味佳餚。而對應著美國或者西方的格子裡，更多的是對自我的認知、對人生的體味。因為老美是不在乎吃的，比如午餐的三明治已經甘之若飴，他們如果看到盒飯裡的兩素一葷加白米飯，肯定會覺得我們太把吃飯當正事。

於是這些格子與我們成為一體，比如做飯一事，碰到老美，人家對此不屑，三餐用不著那麼正經豪華。碰到老中，你對其不屑，花那麼大力氣和時間在烹調上，的確有些得不償失。是否邊緣人說的就是這種情形。（一）