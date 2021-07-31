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是時候了（二四）

陳謙

他們說，看到她這樣，才敢跟她開玩笑，都說：「你豐滿起來會更好看。」

「這是心志。」柳瓊再去南茜那兒時，自己就先總結了。柳瓊跟南茜說的是，她自己真按營養師的建議，吃得不少了，體重仍很難上去。

南茜說：「你有這樣的意願，就是最大的轉機。」

父親首先打破了父女間維持不久的飲食競賽的動態平衡。他很快消瘦下去，後來乾脆不吃飯了。再一查，腫瘤已堵到賁門。在很短的時間裡，父親連行走都已經非常困難，按規定已具備進入臨終關懷的條件。

初始時，臨終關懷機構的護士定時到家中，為父親打營養針、做物理治療。到疼痛開始時，需要隨時護理的時間長了，柳瓊姊妹倆再不情願，也只能按看護機構的專業建議，為父親尋找入住專業護理中心的可能。

這正是疫情在全美全面大爆發的時刻，各地老人護理中心都關閉中。父親吃力地說出了：「那你們幫我去問問歡歡，看她能不能讓我到她那兒去？」

3

「是時候了──」柳瓊在「金柏」的大廳門前站下時，對著玻璃上的自己點點頭。

桂瓊一拉開門，只見穿著藍白相間防護服的一男一女迎了上來。走在前面的女子揭開面罩，向她點點頭，柳瓊認出是歡歡。兩人交換了眼神，輕輕地碰了碰胳臂肘。柳瓊很清楚，在這傍晚時分，歡歡肯定是專門在等她的。

疫情爆發以來，全美的老人院淪為重災區，病亡率高得驚人。歡歡為了「金柏」的防疫，按桂瓊說的，已經熬得路都走不直了。換來的是「金柏」近四十位高齡老人沒有一個被傳染上，成績傲人。（二四）

疫情 腫瘤 防疫

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