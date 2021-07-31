他的姓氏由一個神祕的部落演變而來，這個部落在歷史上曾多次遷移。

乙爺爺的女兒問：「我們不是猶太 人嗎？」

乙爺爺說：「對啊！非洲來的猶太人。」

據乙爺爺所說，他曾做鑽石生意，拯救難民，並且和美國 總統合作，成功地擊敗一個恐怖組織。

據乙爺爺所說，他曾經寫過一本細節豐富的性愛手冊，是暢銷書，還上了排行榜。

據乙爺爺所說，他曾經設計尿布發了大財。當他向上帝尋求意見時，上帝說：「你以為我是尿布專家嗎？我給你頭腦幹什麼用的？」

據乙爺爺所說，他不僅有很多羅曼史，而且還有現任情人。

有一天，乙爺爺的女兒拜訪他時，他對女兒說：「伊麗莎白女王在等我。」

「是英國 的伊麗莎白女王嗎？」女兒問。

「正是。我們相愛已久。」

「她在哪裡？」

「在樓下大廳啊！她說想我，就來看我了。」

關於每個疑問，乙爺爺都有具體的答案。

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某天晚上，當兩個爺爺都沒有訪客，並且獨自一人入眠時，他們在夢想空間相遇了，好比進入一個意識的聊天室。

「我在哪裡？」甲爺爺問。

「在你腦子裡呢！哥兒們。」乙爺爺很快回答。

「怎麼可能？我又沒請你來！我知道我願意想誰，不願意想誰。」

「哈！真的嗎？你只會想到你要想的人？那你要嘛是想我，要嘛就被我嚇到了？」

「你這是入侵。你是誰？我根本不認識你。你是外國人吧？中文還說得滿好的。」

「什麼外國人？你才外國人呢！你把那顆該死的子彈打到我手臂上了！」

「哦！是嗎？哪個戰爭？」

「管他哪個戰爭呢！戰爭太多了。」

「如果我曾經傷到你，那對不起。但這不是我個人的錯，我只是在執行我的任務。」（一二）