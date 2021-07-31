阿尼默／圖

沒辦法，沒辦法的無力，就像誰也難以阻止飛塵旋落，時間就這麼老去，踏塌了鋁檻，生鏽壞朽。

「妳以為世上有阿母無愛囝仔嗎？毋可能。逐個阿母攏是足愛足愛囝仔，我已經為你們付出所有，妳怎知影？為著妳出生攏放棄一切了，因為我只愛你們，我只待抵這個厝。」又一次一次，母親一次一次高亢說：「彘毋肥，肥到狗身上去。」

次次不休的爭吵，她不自禁懷疑自己偏執。

女兒家彼麼好強，按怎樣？

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她拿毛巾擦身體，自鏡後拿出那包藏得很隱匿的衛生棉，為應急用。一張臉始終沒有抽動，僅緊繃著外在。

怎麼都是百無聊賴，怎麼做都是無措的掩飾，都一再再重述男聲，自以為的口腔吸滿工業廢氣，向每個怨懟卻屈跪著的女體呵出。

「彘毋肥，肥到狗身上去。」她想到父親的皮夾裡，弟弟一張國小畢業的照片。

總在中午，她提著父親的便當，站在邊遠的一角，看父親眉飛眼笑地與他那班工人談笑，他匿垢的指尖夾的照片，弟弟的臉。她候著他向她揮手，小心地走過工地，遞過便當。

她穿上底褲，又拉下，重新再黏上衛生棉。彼此黏濕，自棄。從來無聲無息，被視作無感是她。

女也如她，她總想在工地鋼架旁向他們喊：我還在這啊！

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前幾天，阿姨彎著起皺的眼角：「志願就填會計或去念小學老師吧！」站在早已鏽蝕了的鐵門外，「其實高中讀完後，念護士也好。」母親也笑著答腔，她沒應聲。

「她啊，著是倔。」母親念道，「以後受了傷，就知影囉！少年嘛，攏是這一副樣啊！」唉，母親看著阿姨，唉。

「數妳尚辛苦，囝仔最近咧？」母親念說，「我就知影你翁啊，數伊至沒用，辛苦啊！」

她從半掩的門縫看外，阿姨的臉始終笑著，終究這夜色般，褪磨得將破。

卻不知道自己該怎麼想。她知道。

晚風自小窗吹進，她頭髮滴滴答滴下水，潮濕一片。

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重複再複製的場景，一輪一回。她想到父親穿得褪薄的衣衫，襟領上黏著的汗漬，髒黃的幾點，就像是母親裸足上纏的蛇啐吐上的。

這會是體制層面的問題嗎？哦不，也許是整個世界的人都瘋了。會是妳自己孤自的妄想嗎？是不是……應該要承接住的不是嗎？

對嘛，沒承接好之人無會有人看之起。

她的手心朝地，琢磨著自己的鎖骨，來回撫著突起的皮包骨，摸到衣領浸詩。她忽地想到，她總是如此厭棄著那濡濕了而發臭的枕套。

這個年紀是正常的，她思索，安靜久久就想到壞事。

她一回神，看見鏡裡張愣著的她，不清映象。

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她想，母親和父親的床褥在家那盞盞黏塵的髒垢燈泡下逐日酸腐、玷漬。她書桌上那四角翹起的假木塑膠皮下，密密擠著的木屑，她幾近乎相信，密密擠著的塊塊都是個個生命。數隻眼睛繁密地看著她一舉一動，啃食她。

她站在門外，悄然摁滅燈亮。佇在暗裡，專候眼睛適應，她依存視眼的習慣才得以行走，往前。

她拖磨著步，走向隱微亮紅的神明廳，也坐著陷進邊角那條沙發裡。

若坍倒一樣的感覺，她嘆出一口蚊蚋的聲響。

廳堂側壁有扇方方小小的窗，她空洞般沉黑的瞳眸望向，一格雲霾濁黑的天色。她想那三層樓高的目視，低伏在喧雜的盆地底，僅容望過幾條橫街和窄巷，各處的灰階，細瓷磚牆還有水溝，散亂無序的人梭行。走走停停的荒街，蒼白的窄狹路段。

貓聲不再抓刮這夜，她卻感到一陣反嘔。

很靜，悄悄的靜，她想日日類似的昏黃時分，家門口的老楓早是稀稀落落，枯綠交雜新翠。被浮躁渲染的名字漸漸浸濕在空氣裡，她的四季拖慢著不捨分界，冷熱乾濕混雜。她正思索，已經暮春了。

那霎時間，月亮似乎閃逝過，她睜大眼盯著那格高高的窗。

她站起，背脊直立。

不知所措，她睜大的眼睛空洞般沉黑，而且茫然。視聽惝恍還徬徨，什麼正在緩緩崩解，是凍蝕。

真的……真的一輪白月亮，自家望外，狹縫中她看見的光。

悄然之靜令人慌亂，她掌心不自覺再次朝天，手指戳上耳裡的痘。不禁吃痛。

她失重地跌跌撞去沙發另一側，看隱微紅光裡的神明，卻找不到祂們的眼睛。

無措的她跌坐在牆角，雙掌心闔上耳翼，迫壓在對耳屏上。她沒看自己腳上，勒著的蛇腹鱗豎起，肋皮肌收縮，一體分節擠壓，屈折的曲線向上伸延。

舊公寓外的人聲、車聲穿插入夜。她，始終沒個一聲半響。（下）