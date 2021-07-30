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東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

是時候了（二三）

陳謙

他在電話裡跟柳瓊說：你以前老說沒胃口，唉，現在我也明白吃不下飯是什麼感覺了。

到查出胃裡有個瘤的時候，父親已經很虛弱。他直接拒絕了活檢。柳瓊從西雅圖趕來勸說，現在醫學這麼發達，就算是最不好的結果，都會有辦法治的。

父親靠在床頭，擺著手說：「你們不要再說了。我都活到這把年紀了，夠本了。你們也大了，事業有成，連第三代也這麼好，我還有什麼不放心的呢？這些話你們要我說多少遍才夠呢？」

柳瓊知道，她們和父親之間的橋已經開始斷裂。

「你──」父親忽然抬起眼睛，看向柳瓊：「你只要按你答應我的，好好地過下去。你媽媽答應我了，她不會帶你走的，她說話確實算話的。你要過不好，就是自己的問題了。」

父親突然冒出這麼一句，讓柳瓊停在那兒。她沒聽明白他話裡的時態。

父親的眼神變得有些哀怨，盯著她，說：「真的，我和你媽媽那天說定了。」

那天？哪一天？柳瓊甩了甩腦袋說：「我答應你的，我會認真做好的。爸，你看我這大半生，一直都在做你的好女兒啊！但爸你的身體有問題，還是要看的呀。」

父親提了聲：「就算有問題，我自己作主了。桂瓊和傑克絕不會趕我走的。」

話說到這個份上，柳瓊和妹妹一家只能安靜下來。由著父親的意思，不再去尋求醫治方案。這樣一來，父親的情況起初倒穩定了一陣。在電話裡，父親說：我在很努力地吃東西啊，你不會不如爸爸吧？

柳瓊聽了，連聲應著，第一次開始認真地做起自己日常的飲食方案。連她常去購物超市裡的店員們，都注意到她購物袋裡東西的品種和數量都多了。（二三）

西雅圖

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