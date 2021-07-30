他說她其實內心是不自信的，一個人需要用鏡頭來糾正自己的樣貌，那不是不自信是什麼？為什麼不自信，卻沒有人知道。

吉利曾見過她，說起同她照相時她那種小鳥依人，那一種不同尋常的親近。於是坐在我身邊的小B就拽住我的一隻胳膊向下拉，她模仿得極像，惹得大家哄笑。

鬨笑完了，又說起另一個女人，說到她的古怪。有人說最受不了的是大家一起做郵輪 ，吃早餐時，見她每次去拿食物都是滿碟的，卻轉眼就沒了。原來她身邊放著精巧的小坤包，橘子、雞蛋 等滾落下，都進了小包裡。早餐吃完，她手提小包，款款而出，就得了一天的食物。那一天我們是下船去玩，本來是應該自己買食物的。

眾人聽了，有撇嘴的、有搖頭的。在海外生活了這些年，稀奇古怪的事情可以寫一本《二十年目睹之怪現狀》。

眾口閃爍，我逐一望過去，雖然同城，一年也見不到幾面。小A坐在桌子對面，默默無語，只有兩隻眼睛是活的。我也很久沒見到她了，她的臉上居然長出了黑斑。半年以前，她是多麼圓潤而皮膚光滑、眼睛閃亮，看起來像逆生長的女郎，有人稱她是天山童姥。但今天在燈下看她，好像時光突然呼嘯而過，她竟一夜之間就老了。

有人說老有兩種，一種是漸變、一種是突變。有的人在時光中默默淘洗，像樹一樣自然，有的人一夜之間就伍子胥了。

我不知道小A發生了什麼，她不會告訴別人，她從不談個人生活。倒是小B一直保持著良好的狀態，吉利說小B很有自信，在鏡頭前自然地站立、大笑，從不掩飾自己臉龐上的瑕疵。（一四）