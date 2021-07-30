阿尼默／圖

記憶一釐一離掐上她的喉，喘不出氣的她於是吐重了一次呼吸。算是嘆息嗎？她想。

她十指梳過她稀疏的軟髮，看進鏡裡那距她不過二十公分的圓臉，硬顴骨與她顯小的眼睛和塌鼻。

她剎那別過頭，急急避離那映上水垢的圓鏡，喘著侷促。

別再想了，她自詢。她決意來淋浴，垂著頭解開成行的圓扣，剝下的衣布滑落過她的肩臂。

又一連聲貓叫。她知曉自己偏頭痛又發作，但她不自禁地陷溺其中的疼痛，無聲夜裡的細細咬痛。

站上瓷馬桶旁的階，她左右晃著下身脫底褲，身體圓曲的影搖動。啊，她探看底褲上沾漏的血跡。又來了。

她十二歲初經來，父親就說：別讓他看見衛生棉，尤其是有血的。「妳是知影彼的啥物討穢氣。」

「我會包好，丟進垃圾桶。」她回嘴。

「無管，給我處理掉就是了。」父親看起來就像又要再一次生氣，但這次父親沒多說。父親忙著抱怨工班的小工，「阿菁那彼女。我可沒講女生毋應該做工作哦，但是阿菁最近一直攏無抵矣。我問就推託自己那啥姨媽來，會疼。」

父親譏笑地說：「現抵啊，男生、女生領之錢攏嘛一樣了，我看阿菁根本就抵懶，混。」

母親沒言一字一句，始終在父親說話末尾點了一下頭。

那時候她忽地躁起憤恨，強烈的感受到心中欲爆洩出的情緒。但她始終緊緊抿著嘴。

哦，她想，也許她是在叛逆期，青少年的情緒起伏總是巨變的。每一次的厭躁和惡心，都在討厭自己。

「但阿菁攏這副樣，無著是婆婆又要來厝內，無是囝仔又鬧脾氣，無又因為啥麼擠母乳，早落班的藉嘴一拖拉庫，為什麼她不留抵厝著好啊？」父親再說。父親斜斜地倚在沙發背，白內背心和內褲貼著肚腹，隱現下體形狀。

弟弟隨口應了聲。弟弟也只穿著內褲，腿朝外開。

像是悶聲的連串捶撞，他們三個人的空氣凹陷進了個大洞。

●

揉掉了內褲上的血跡，她看染污的水漩著渦流入孔。

下腹又緊緊地發痛，她扭開水龍頭，任水沖往身體，緩緩地變熱，自冰冷漸漸燒燙。啊，她一巴掌按上水龍頭。鏡子還未起霧。

她抬眼望向鏡子上高高的窗，就夜色也是老的，老得長癬、老得難聞。她疏疏的眉不自覺擰皺，正費力地轉動著夜半之後的腫脹腦袋。

見不得太陽如她，第一次她穿短褲上街，父親問：「查某仔這樣，袂使啦！」

父親銅鈴樣大的眼睛斜瞪著她，好像她是裸露癖好狂、不知羞，揭示的是這為審視和嫌棄而高揚的男音。

「台北攏是這樣……」她於心喃念道。只有家裡幾個小小方格的窗望出的夜才是這般老，她去過台北，她知道那裡的夜藏匿著紛紜藍紫。

她又再次轉開水龍頭，轉在偏熱的溫水，往她下體洗。

動作甚至有些魯莽，她再一遍搓揉腿側，搓洗她胸旁易濕汗的部分。

漸漸瀰漫，水霧在玻璃上凝成珠，滑落的痕跡曲折。她有種古怪的自覺，覺得自體本來就是裂成三塊。她告訴她，只是後來妳長大了，而他們又未曾完全分離，所以妳才不知道。

妳總是無知的，女也纏繞著蛇。

頭一塊、身一塊、腿下一塊。似像她的娃偶，關節部分接合不對。

女也，她；女也，蛇，蜷繞的鮮青色，蟲巢般的稿紙格密密地縮靠著。數宿失眠 ，沒有月，似失盡了什麼的她筆畫，擦不去的字。女也，她；女也，蛇。

深靜的夜晚，她身為女，女也恰若一紙，放在那張翹起了四邊木皮桌上，一紙蓋住了她的成績單。沒人抵意角邊忝著一沓獎狀。

●

水順著她身體的起伏沖流，她看著那扇小窗，不知是否水聲遮掩去了貓叫。反覆的嚙咬咀嚼她自體，嘩啦啦，滓渣為這夜止飢。

她想，從來無理，母親總朝她潑洩：「怎麼會生出你這種查某囝？」

「為什麼妳連保鮮膜都弄得亂糟糟？攏是太少做了，生活自睬能力呢？」母親罵道。

「叫弟弟來裝保鮮盒啊！」她嘀咕。

「我毋會啊。」弟弟又再斜躺在沙發上，難施捨一眼視線看來。「她是女生欸，應該要做家事的嘛。」

她不平地盯著母親瞪，母親煩厭地說：「去做啦！」

一再一再，擦塵、掃地、晾衣，還有提菜。她的手撐出扭曲異色的筋脈。而她厭棄這樣的自己，母親亦厭棄她，她嫌棄地嚥下她呼吐過的風息。

也許從家望出的夜色專噬人，吞下尖聲，她妄想自己沿著夜的食道掙扎，而另一個望見她的女，也為她泛一淚。

日昇日落，或者此刻夜半，家無時不是積滿塵灰，泛著冷冷髒舊的色調，飄浮著欲振乏力的傭睏。窗紗間都填隙了灰斑，飄墜了牆上的脫漆與欲眠的塵粒。（中）