她抬頭看著父親的眼睛，點頭說：「爸，我從來沒有什麼要怪媽媽的，更沒怪過你啊！你才開始享女兒們的福，你要好好的啊！我和桂瓊才能安心的，我們一家人，好不容易有今天。」

父親的眼睛忽然就黯了，很輕地點了點頭，沒再說話。

柳瓊從父親的房裡出來，只有桂瓊等在飯廳。「爸──？」桂瓊一邊問著，一邊起身迎過來。

柳瓊搖搖頭，輕聲說：「他就是想說自己沒事，唉，還是帶他去檢查一下才能放心的。」

桂瓊站近了，攬過柳瓊的肩膀：「爸到底說了什麼呀！你都哭了，還說沒事？」

「我就是有點難過，爸真的老了。」柳瓊說著，聲音就變了。姊妹倆擁抱在一起。

接下來的一個多星期裡，柳瓊帶父親跑了一大圈醫生診所。檢查下來，醫生也同意父親自己的堅持：確實不能說是阿茲海默症 。按父親的情況，就是大腦有些鈣化點，若發展得慢，成為阿茲海默症至少還得很多年。

這個結論讓大家鬆了口氣，柳瓊卻有些喜憂參半。如果父親果然不是阿茲海默症，這裡面的水就很深了。她打住自己的這個念頭，努力不再想它。

桂瓊給父親換了個看護阿姨，父親的情況看著也控制住了。到了這時，桂瓊家裡兩個上了高中的孩子都能自己開車了。孩子們課後的社會活動多起來，桂瓊家裡經常空空蕩蕩。就算孩子們在家，也都各自在自己的房間裡忙，一邊做作業、一邊上網，難得見到人影。父親在電話裡說：「我真的覺得，自己成了一個溜邊的老貓了。」

接下去春天到來的時候，父親的胃口突然更差了，一天都吃不了什麼東西。（二二）