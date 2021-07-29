他是否還在消化自己的感受，什麼也沒說呢？還是他只禮貌地說了「我回來只是想親口向你道謝」？

萊特對歐拉說了什麼呢？聰明的歐拉又能聽懂多少呢？無論如何，這絕對是一次愉快的相聚，是一個溫柔的開始。

5 甲爺爺和乙爺爺

甲爺爺和乙爺爺都快一百歲了，甲爺爺九十六、乙爺爺九十八。雖然兩個爺爺年齡差距不大，到了這個年紀，多活幾個月都讓人覺得很有成就。

甲爺爺出生在中國 ，現在還在中國，曾經是軍官，得過許多獎章。乙爺爺出生在德國，現在在美國 ，曾經是大學教授，發表過不少學術文章。

甲爺爺和乙爺爺都在療養院 ，醫生隨叫隨到，家人也隨叫隨到，不叫的時候還經常來看望。兩個爺爺都沒有大病，可是都躺在床上。

●

甲爺爺記憶清晰，記得他一生中經歷的所有事情。從他在哪裡出生，出生的時候什麼名字，後來到過哪些地方，什麼時候改了名字，哪年參軍、哪天結婚、哪年退役，全都記得。還有一些紙上沒有記錄的事情，他也都記得。

不過隨著同齡人的逐一離世，他說的關於以前的事情，越來越沒有認證的機會了，說起來就像傳說一樣，只不過說的跟傳的是同一個人。

甲爺爺雖然頭腦好使，但是心臟虛弱，沒有力氣說話，幾個字要說幾分鐘。雖然他本來就不愛說話，但是按照現在這種說話速度，就連他原來願意說的話，也很難說完一整句了。

甲爺爺已經在療養院裡住了很久了，從六十多歲心臟問題爆發之後，一直住到現在。甲爺爺年輕一點的時候，還經常起來走動，能自己吃飯，還能與家人聊天。（一○）