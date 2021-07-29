但今天我大腦連線很多，我逆向思維。政黨、垃圾、中國 人，這種聯想讓我很不愉快，我變得敏感。到紅綠燈街口，我們分手。

你知道越來越多的人不再畫指甲了，因為塗指甲是不好的，有化學作用。她說。

我喜歡有夏天的趾甲。我說。

我們沉默了一會。

感謝你和我一起吃早餐。瑪麗亞恢復了禮貌，彬彬有禮的教養。我實在應該與好朋友一起聚會，但我的身體卻越來越壞。無論如何，我始終記得我們的友誼，我們是姊妹。她說。

我們行法國貼面禮，一下、兩下、三下，幸福、健康、好運。

我們分手，她向東、我向西。我們或者在她過生日時吃一個早餐，或者不。

瑪麗珠娜

我來到餐館的時候，大多數人都來了，主人和主賓還沒有到。本來是一場微友相見，但這個微友卻不是我的，而是艾米麗的微友。艾米麗的微友來了，她沒有獨享，而是介紹給大家，充分體現出她集體致富的美好願望。

我推門進去時，他們都鬨笑起來，紛紛招呼著我。

沒想到你們比我還早，我說。

吃飯嘛，當然要早。吉利嬉笑著一張臉說。

大家胡亂說著話。一張桌大半坐滿，有六、七個人。人一多，說話就雜亂不堪，會同時有三、四個主題。後來主題聚集在一個女人身上，那女人卻不在這裡，是微信 群中經常出現的。她最大的特點是照相時從來沒有正面照，都是斜著身子、歪著腦袋，眼睛也是斜視的，額頭壓得很低，下巴尖尖，據說這取決於照相時的姿態。

很多人都說她是一個美人，但吉利不這樣看。（一三）