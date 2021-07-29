阿尼默／圖

她的掌心朝天，指尖一輪一迴，觸過耳廓，挑弄著那顆她看不見的痘子。耳甲腔上撐緊她耳軟骨上那層皮，鼓鼓圓一點，燃沸著幾許熱度。

電扇嗡叫忽大忽小，她坐在那張二手桌前，看向桌面上平放的稿紙。一格一格，蟲巢一樣弔詭的鮮綠，她想。四壁房頂，花邊塑質的燈座上，燈泡螺管裸在悶窒裡變質了光，照著落壁癌的左牆泛青光。

她上下左右雜放的紙箱落蔭，灰陰不灰陰，舊塵粒浮盪著，就要掃進厚塵的一角。

她聞見那篩過紗窗的煙味，頂樓上自香爐中斷續撲來，傾瀉在她臉上，已灌到鼻咽部，淹濕了口咽。她側耳不得不聽母親粗聲粗氣的叫罵、弟弟黏涕的吼叫。房門板是中空的，她總覺得，這粗啞的聲音在她狹仄的四壁房猖獗更甚。

「麥擱吵了啦！」父親吼住。

她感知自己呼出的吐息更沉，繃上的嘴角紋絲沒動。壁虎又在這時叫出幾聲，時鐘一刻滴一刻答，她狠狠地按上那顆耳中痘，起立，踩過木箱間隙。她雙手使力推上窗戶，咿咿呀呀地頓了幾次。

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十二點，再零幾分。她在深夜醒來。

自舊塵的氣味裡坐起，她粗拙地推開窗子，看見對窗的鄰戶還未眠。透著他戶的光，那黑重的菸灰缸裡亂豎的幾半截菸顯得煞白，窄巷的天不見天。她從沒在自家裡望外，而看見月亮。

她看向一地紙箱，陳舊的邊角已經起毛，還裂出幾個口縫，堆在她的房裡，一層一層深深淺淺的影子交雜，非是月光的慘白顏色。

她試探性地碰上耳窩側，那顆她料想是瀅紅的痘。

壁虎在叫，貓也聞聲，磨得夜幕糙老，而且燠燥。

轉身，她的腳尖踩著涼透了的磨石子地，摸摸索索探求著膩髒的牆和油滑的樓梯扶手。闃黑深裡她踏著如貓的碎步，一點一點碰著樓梯。

在臨界二、三樓的厝頂，隱隱的朦朧紅光自兩大架偽燭滲漏。廳堂神明的像在看她，而她緊盯著自己的腳丫子前趾。四處幽幽似無的紅顯是不舊不新，就像廟口街頂的燈籠串，轉進濕臭的窄狹。連她一孤影都不見。

她停在浴室的門旁，身體貼著牆好近，掌心覆按上開關，亮起浴室正方突出的舊黃塑膠燈罩，能見灰塵積累的陰影。

邊邊角角流滲黴垢髒漬，磁磚隙也填垢。她貼著圓鏡看，塌鼻旁反覆翻覆的睡痕。

夜深極，人靜。

她想到幼時，母親立著的一個將近被白光噬去的纖影。那時候她的手緊緊依附在房門框，怯怯看著她。等同靜寂。

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「妳嘛不是不知道，有夠荏懶的！」只在今早，母親尖叫。

「憑什麼都只有阿姨和我們要弄祭品？」她問。

「祖先毋用拜？」母親吼道。

她轉身不再聽，母親侵犯性質的聲音傳入她耳裡，撞進她的耳道，哽住她的耳咽管口，夠她聽一遍又一遍。她自語，妳的來處和身體本就應該拘執。三牲四果，父親粗黑的臉，拿香拜的虔敬表情……子子孫孫。

就像圍困住的幻妄法界，她總覺得母親的裸踝纏著一條毋會嘶鳴的蛇，裂開巨口。

女也，她；女也，蛇。似像嚙咬，她反咬合的嘴嚼了吐。女也，她；女也，蛇。她舌尖舐過，殘在的唾沫黏附在上，她曉得牠，不曉得自己何時因牠窒息。

她難以止住返迴的念想，耽讀自性，不只在今夜。

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前晚，母親走來她房門口問：「欲幫阿母曝衫無？」

不是第一次了，她想。

總是，又總是一再一再地擦塵、掃地、拖地，還有把手浸入油糟糟的冷水洗碗。她聽「唰唰」水流打進洗槽的憤然聲響，母親念道：「查某仔這樣無路用，欲按怎？」

總又是似有若無的音量，刻意的隨口，刮上她的耳膜。

那傍晚她自門框側，看父親站在門外另一處，盯著她看，不語。他長長的影子糊在地上，爛成一灘，沉暗了一地磨石。母親站上那影，腳背上蜷張的青筋可見。

「我明天段考。」她說。

「共我曝衫，好無？」母親尾音放得好輕。

「今天輪到弟弟幫妳做家事了，今天星期一。」她看進母親的黑瞳，語音板刻一般的平平，很裡、很裡地融進那捲渦，心臟忽地抽緊。

「所以呢？妳考試妳著尚大？自私自利，妳就是合妳阿姨少年一個樣，嫁毋什麼好人厝。妳看看她現抵的人生，才知什麼叫做苦！自私。」母親用力地咬上每一個字，圓睜著眼吼她，她不禁冷然，又不是第一次了。

「今天輪到他。」她又說。

母親尖叫，「怎麼會生出妳這種東西！自私。」

然而，她還是一個人把衣服曬了，被懲以另兩天的無聞無問，雙倍的工作加諸此上。瑣瑣碎碎的雜務，令人厭棄。（上）