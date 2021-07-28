柳瓊還沒反應過來，又聽到父親低下聲來說：「我只跟你說啊，那天我也不是迷路，就是一下糊塗了。那天午休時，我做了個很奇怪的夢，看到你媽在找你……她，她說要帶你走。這是我最怕的事情啊！我一下就矇了，就出門去追你──」

這是柳瓊完全沒想到的。她愣在那兒，微微張開了口，想不出該從哪裡說起。那麼父親也記得那個夜晚的？那也是他最深的恐懼？是嗎？

「她說得好清楚，她要帶走你──我是給這句話嚇著了。」父親說著，雙手捂住臉，退到床邊坐下。

她聽到了自己急速的心跳，父親在那個夜晚也將母親的話聽下去了，一直記到黃昏時分？柳瓊走過去，抓住父親的手腕，父親並沒有鬆開的意思。她轉身出去，到廚房裡喝了兩口水。

桂瓊和傑克無聲地坐在餐桌前，目光緊張地隨著她移動。柳瓊朝他們擺了擺手，接了杯熱水，又走回父親的房裡。

「來，爸你喝口熱水。不要急，你好好的，沒事就好。」柳瓊輕拍著父親的背，將熱水遞上，輕聲說。

父親抿了一口，看著她，很慢地說：「我已經很老了，這一生沒什麼太多的遺憾，妹妹一家、你，都很好。」

柳瓊摟住父親的肩膀，說：「爸──」

「你讓我講完。」父親打斷她，「柳瓊啊，如果爸爸、媽媽有什麼對不住你的地方，到了今天，看在你老父親的分上，你就原諒我們吧！嗯？」父輕盯著她的眼睛說。

柳瓊的淚水湧上來了。她單腿跪到父親面前，雙手搭到父親膝上，看到父親囁嚅著，喉結上下滑動，好像在努力把到了口邊的話吞回去。（二一）