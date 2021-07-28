「我必須找到她。我不能不說再見就離開。」萊特渴望見到歐拉，這其實和禮節無關。他只是想對自己解釋他為什麼回頭，同時盡量讓自己不感到尷尬。

但是萊特很快地承認：「我有話要對她說。我其實可以回家後再給她寫信，或者等她回小木屋，我的電話也有了信號，再打電話給他。可是我想當面對她說。」

「我到底想說什麼？為什麼那麼緊急？」萊特問自己。「我只是被美麗的風景感動到不知所措嗎？還是我對歐拉感到不知所措？我為什麼這麼興奮？我愛上她了嗎？我從不相信一見鍾情啊！可是我真想見她。我並不期待她有任何反應，我只是想見她。我現在回去，能見到她嗎？」

這些念頭在萊特的腦子裡飛來飛去，像箭一般地閃射。萊特覺得他的心快要跳出他的身體了，甚至懷疑自己是否能夠活著回到農場。

「下一個關係、下一個工作、下一個城市、下一個人生，沒完沒了的下一個。相信未來比現在更有價值，簡直是扼殺自己！」萊特突然覺得自己輕飄飄，好像車是自己在開，載著他去該去的地方。他享受著每一刻，放聲大笑，感到無比自由。

萊特這次停車之後，跑了一英里，氣喘吁吁。他想：「要是我的心真的跳出去，那是多麼幸福！」

當他接近穀倉時，看到歐拉正朝小木屋走去。

「歐拉！」萊特喊道。

「哦！你回來啦？」歐拉表示驚訝。

萊特對歐拉說了些什麼？

他說的是他剛剛在車上想到的內容嗎？他說了他第一次到達農場時，就感受到的「這裡就像天堂」嗎？他說了他開車回來時，在路上感受到的一切嗎？（九）