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東奧／美「體操天后」拜爾絲 再次退出個人全能決賽

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

瑪麗珠娜（一二）

陸蔚青

我們這個社區中國人的確比較多，我承認。我們這一棟六戶人家，有三戶中國人。我看見那對老夫妻每天散步時，手裡拎著垃圾袋，把它們扔到公園的垃圾桶裡，這樣可以省下黑色垃圾袋。三樓的年輕人把垃圾從三樓陽台扯下來，垃圾袋被樓梯磨破的時候，雜物就從裡面掉出來，但白人難道不這樣了？一樓的白人從來不在周一那天扔垃圾，她把一周的每一天都視為垃圾日。

請你在周一扔垃圾，有人對她說。

這不是我扔的，她矢口否認，

我看見你扔過。那人對她說。

你這個傻瓜，她說。你是白癡。

我曾經在微信群中提到此事，A座的姊姊對我說：原諒她吧！她是輕度智障人士。

我說這並不是住戶的問題。上周市政府沒來收垃圾，垃圾在三十二度高溫中蒸發，承受其與加拿大自由黨提倡的合法大麻相同的氣味，這個城市真是一座令人不能形容的臭氣之城。

瑪麗亞說：我不想評論大麻。還沒有合法呢！

有什麼區別嗎？我說，現在是八月，下個月是九月，十月是大麻合法日，指日可待的事情。

明年我不會再選自由黨。我說。

為什麼？她的腳步停下來，我也停下來。

因為他們讓一座城市變成了大麻城。我說。

你決定了？瑪麗亞問我，她是自由黨的堅決支持者，在這次早餐之前，許多次吃早餐，她都在向我灌輸自由黨的好處。她的兒子是自由黨，也許下一屆參選。

決定了。我說，我不想吸二手大麻。

我們默默地走到街口，我知道她有些傷心。支持相同的政黨，就像信仰，它能讓友誼更加牢固。（一二）

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