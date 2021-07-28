阿普航空／圖

父親竟然意識返照，「黑猴啊，阿爸進病院好了出來，就幫你買一台發電機，乎你聽CD……」這是阿爸最後一句話。

不知為何，在父親過身後，並沒有表現出多少哀愁。黑猴同往常上學校、寫功課，只是再也沒有音樂的陪伴了。音響給他媽當廢鐵賣掉，得五十元。

當回過神的時候，陳叔叔已經讀完稿子，用笑得僵硬的嘴對大家說：「小朋友們，解說完後，接下來就是享受郵輪 時光的時候嘍，大家可以跟你們同船的乘客聊聊天。」

在悶熱腐朽的環境下，實在很難想像自己是在船上的冷氣房裡，是盛裝健談的高雅士紳。台下的同學們看來看去，總不知道要講什麼。

四周的喇叭用破碎的音色，扯出了音樂，不知是否為了緩解詭譎的氣氛。雖然音質真的是糟糕至極，黑猴聽出來了，是深埋記憶的旋律，興奮地幾乎彈起。就像表面的塵埃被拂去，那段樂音清晰無比、熠熠生輝。他不禁閉上眼睛，隨著樂聲哼了起來，好像曾在浴室那樣漫歌，令人懷念不已。

當他睜開眼睛，竟看到陳叔叔一張大大笑臉掛在眼前，身後黏著男男女女的八爪魚寸步未離。

「你也知道這首？」他問。

「嗯……對啊。」這麼多眼神搞得黑猴有點緊張，但不知怎麼，繼續說下去：「我……我想到洗澡。」

「洗澡？」陳叔叔大聲又疑惑地複誦，然後笑了起來，大家也附和。

被搞得有點不好意思，黑猴的目光不覺中飄聚兩旁的擴音器。想到離家的音響，想起多功能不是多元功能，想到父親在浴室簾外的叫喚，想起哄到最後的一句話。

旋律如油燈，暖地緩解冰凍麻木的情感，冰下露出的好似乍有的割開傷口，鮮血像淚水，汩汩滴流。

是哭了，哭得現在才知道阿爸不在了。越哭越激烈，要把哀悼的淚水一次哭完。鹹似海水，流進了他的嘴裡，弄得嗓子有點啞。同學、老師還有其他人，好像以為是他們的笑使他羞愧，紛紛止住笑聲。

他哭得什麼事都不想做，連站都不站，跪倒地上繼續哭。淚水流到他髒污的制服上形成水漬，看起來更狼狽了。他的耳朵邊傳來「喀擦喀擦」的快門聲。陳叔叔這才好像意識到了，趕忙蹲下來摸著黑猴的背安撫他。

如果有跟爸爸一起去，如果他願意割捨不切實際的妄想。或許，就不須這樣撕心裂肺地哭泣。

音樂進行到最歡樂雄偉的地方，「阿爸！」吸著鼻水，黑猴含糊不清地喊著。快活的氣氛交雜黑猴的哭吼，形成一股奇異 的氛圍。

「欸欸欸，千萬不要這麼說。」

「我做的事沒有那麼偉大，我不是你爸爸。爸爸在家裡等你回家一起吃飯。」陳叔叔慌張地說。

不是的，阿爸已經不在了，黑猴想。煢獨一人在冷清的靈骨塔裡，變成一罈子的灰在陰暗的方格。

相機聲漸漸歇。陳叔叔拍了拍黑猴的背離開，留下一眾尷尬的老師、同學。黑猴已經哭到無力，抽抽答答地吸著鼻子，被老師攙到一旁的椅子坐下。黑猴哭累，不知不覺地睡著。

當他醒來時，音樂自然已停。禮堂裡除了坐在他旁邊的老師，沒有其他人。黑猴甚至快要忘記他為什麼哭。

「你竟然這麼害羞。」老師似乎很訝異。黑猴不太知道怎麼回答，只好默默地低下頭，假裝醉心灑落地上的金黃夕陽。

「好啦，沒關係，回家了。」老師撫著他的背。「對了，這是今天活動的禮物。」老師把模型郵輪交到黑猴手上。

黑猴回家的時候，已經沒有天光。沿著那條盡頭被黑暗吞噬的小路徐行，總不知下一步會踩到什麼。路邊的稻田漆黑一團，看不出是地是水。媽媽屈在家門外的老藤椅，看到他回來，才撐著椅子站了起來。

「今天怎麼那麼晚，差點驚死我。」一邊往屋裡走，一邊說著。

「沒有啦，今天學校有活動。」黑猴淡淡地說，也跟著走了進去。

飯菜的熱香混著霉味撲鼻而來。屋裡比外頭更暗，黑猴依稀看見阿爸的相片放在茶几上。直到今天，才注意到它的存在，他記得那裡放的是一台多功能音響。

「水燒過了，在浴室給你洗身軀，洗完趕快來吃飯。」她站在廚房裡喊著。

「好。」黑猴高聲叫回去，走進浴室。本燒熱的水已涼，忍著絲絲冷意洗起來。水聲滴滴答答地響著，竟傳來那首曲子的旋律。黑猴一直舀水沖著身體，直到水瓢裝不到東西，才回過神來。

穿了衣服，走向餐桌，黑猴卻突然想到了什麼。他把郵輪模型從書包拿出來，放在茶几上阿爸面前。照片裡，阿爸笑著，瞇眼的視線越過那艘船，投向深遠的暗處。

閉上了雙眼，寂靜重歸這個小村。他在稻浪襲來的夜風裡。

船首向著窗外，憧憬著那看不到的大海。遨遊大洋是夢想，但他只是，只是一艘稻田裡的郵輪。（下）