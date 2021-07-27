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是時候了（二○）

陳謙

如果沒人盯著提醒，他就經常會不吃午飯，哪怕桂瓊將提醒他吃午飯的字條貼在冰箱門口也沒用。開始桂瓊以為他是忘了，提醒多了，父親說是沒有胃口。

「這和你倒有點像了。」桂瓊在電話裡嘆氣。

到了前年秋天，八十九歲的父親在一個大白天裡，趁看護大嫂在廚房幫他做午飯時沒注意，自己打開車庫的門，離家而去。到看護大嫂發現時，他已經走下了社區裡那個長長的坡，站在進入市區一個繁忙的十字路口中央，引得路人打電話叫來員警。當看護大嫂追到時，五輛警車已將路口牢牢堵住，引發長達幾英里的大塞車。

桂瓊在電話裡嗚咽：「姊，是終於到時候了嗎？我怎麼都不可能想像，那會是爸啊！」

柳瓊安靜地聽著，沒有說話，第二天就飛到加州

父親見柳瓊到來，臉上的表情很平靜，只淡淡地點頭說：「你來了。」好像柳瓊是來赴約的。沒等柳瓊坐下，他就向桂瓊擺擺手：「我有話要跟你姊說。」直接便將柳瓊領到他自己的屋裡。

柳瓊一進門，父親在身後就將房門輕掩上，輕聲說：「你不要著急。我是老年了，但沒有癡呆。」

柳瓊去扶了他一把，點點頭說：「爸，這我知道，你坐下說。」

父親不接她的話，只站在屋子中央，想了想說：「你既然來了，那我就說吧。我這幾個月，夜裡總是做很多夢，最常夢到的就是你媽。」

柳瓊一驚，不知該怎麼反應。「可我不想見你媽啊！我已經是個黃昏前的趕路人了，最怕的就是路遇劫匪，這可怎麼了得。」父親又說，口氣急得帶上了哭腔，雙手還甩起來。（二○）

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