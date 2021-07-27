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邊境之外（八）

孫愷愉

飯桌靠著窗戶，從那裡可以看到外面寬廣的土地，萊特覺得他雖然坐在屋子裡，卻被周圍的大地擁抱著。

「一個人管理這個農場不容易吧？」萊特問。

「不容易啊！但是我覺得能照顧這個農場很幸運。你看我住的是什麼地方！」她興高采烈地說。

萊特想，假如有個地方叫天堂，差不多就長這樣子吧！一切都處於完美的和諧中。一股強大的生命力不斷降臨在所有的生靈上，強大卻寧靜和平。

萊特迅速地喝完茶，在臉紅之前告訴歐拉，他還是決定要放風箏。

「好啊！你隨意，如果需要我，到穀倉多半可以找到我。」

「糟糕！」萊特這才想起，他把風箏落在了車上。不過，他對自己即將走那來回加起來兩英里的路感到很興奮，愉快地踏上了旅程。

當歐拉從小木屋走出來時，萊特已經回來，拉著風箏在草地上奔跑跳躍。

「真是個有意思的傢伙！」歐拉喃喃地說。

萊特滿足地放完風箏，回到穀倉準備向歐拉道謝，與她告別。但是他繞了一圈，卻不見歐拉的身影。他轉身去了小木屋，也沒有找到歐拉。

這裡沒有手機信號，萊特沒法打電話給歐拉。他想留個便條，也沒有紙筆。

太陽開始下山了，回家的旅程將非常幽暗和漫長，因為大多數的路段都沒有路燈。

萊特猶豫了半天，終於開始朝車道走去。這條他已經熟悉的一英里路，這一次走起來十分漫長。他看著自己被拉長的影子，突然有點憂傷。

萊特把風箏放回車上，嘆了一口氣。

上路以後，萊特發現自己離農場越來越遠，心跳就越來越快。他感覺自己的心跳衝到了頭頂上，忍不住掉頭往回開。（八）

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