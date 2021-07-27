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東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

瑪麗珠娜（一一）

陸蔚青

我說起在中央大街的聚會，我和我的閨蜜，我十七、八歲和她在一起，看她結婚、看她生小孩、看她的小孩長大。在我離開故鄉十八年之後，我們一起吃飯，她突然說：我離婚了。

你們這樣說嗎？瑪麗亞瞪大眼睛說。她說：中國人不太說自己的事情，你們好像很注重隱私

什麼隱私，我們什麼都說。我說，我們常常沒有隱私。

我們結帳出來，站在街上，我雙手合十，謝過她，我如今養成雙手合十的習慣。在眾多族裔的不同生活習慣中，我覺得雙手合十是適合我的身分和心情，擁抱也好、貼面也好、握手也好，都不能表明我的文化身分和心情。我想起在馬德里度過足球之夜的視頻，我以為自己也是在狂歡的，但不是，在視頻中，我看到我自己，我抱著自己的肩膀，臉上微微的笑。身邊是狂歡的人群，他們歌唱、跳舞、喊叫，就連身邊的朋友也有大大的笑臉。然而我後退一步，我與他們之間是有距離的微笑，我一直都是這世界的局外人。

你們的公寓開會嗎？瑪麗亞問我。當我們走到離我的公寓大概有一百米。

有的。我說，每年都會開幾次，會有一些物業報告，需要大家了解。

好的，那你們應該有幾個垃圾盒子。瑪麗亞說，我不常到這裡來，但我看見你們公寓門前有黑色垃圾袋。有一些垃圾袋被動物們撕扯壞了，露出腐爛的垃圾，人們會說中國人不注意衛生。

這公寓中住著各種族裔，法國人、西班牙人、英國人，並不全是中國人。我說。

我知道、我知道。瑪麗亞說，無論哪國人，你們真的需要幾個垃圾盒子。（一一）

中國 隱私 足球

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