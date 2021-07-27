阿普航空／圖

不知道為什麼而等待，現在，黑猴和同學們在失修的禮堂，看著鄰旁同學都正襟危坐，好似台上站著什麼他看不到的人。黑猴不敢散漫，裝出一副謹飭樣，怔怔地望著空無的講台。好幾次門口有什麼動靜，引得大家爭看，卻是遲到的學生或路過的師長。

終於，身著挺版襯衫的普通男子，被校長畢恭畢敬地引上台。黑猴有點失望，他所期待的城裡人應該要更加光鮮亮麗，好歹閃著大金粗鍊，像他曾聽同學講過的。那男人後面，跟著一群抬著相機腳架的人，如同大章魚的吸盤，附在禮堂兩旁。八爪不時變換隊形，紛擾且遮眼，小小的空間霎時擁擠。

「同學們，」校長笑容可掬地說，「這位是台北來的陳董事長。」

「董事長好！」

「陳董是郵輪 公司的老闆，今日特地從台北下來，要帶同學們認識郵輪。」校長說罷，小心地把麥克風遞交給董事長。他好像講了什麼話，但是沒有聲音。校長趕忙讓人換上一支，親自雙手奉上。

「小朋友們好呀，大家不要叫我董事長。」笑容雖然燦爛，裡面好像少了些什麼。「叫我陳叔叔就好。」

「陳叔叔好！」

兩側的相機均已架好，此起彼落啪啪地響，就像打蚊子一樣，惹得黑猴分外煩躁。

「叔叔問小朋友們一個問題，誰有坐過郵輪呢？」用一種彷彿與三歲小娃說話的語氣。

四周張望，疑惑著誰會舉手。郵輪對他們來說，是不可及的妄想，有些人甚至連什麼是郵輪恐都未知。

寂靜持續了五秒鐘，而後傳來老師們零零落落的聲音。

「沒有」、「沒有」。

陳叔叔不知為何，竟露出一絲寬慰的眼神。「那大家想不想坐坐看郵輪？」

「想！」他們作夢也不會想到，自己有一天可以搭上郵輪。

「好，那叔叔現在就帶大家來坐郵輪。」

「耶！」

望著孩子們的笑容，陳叔叔朝門外招了招手，有人推進好幾張長桌。老師趨前讓疑惑的同學們把椅子挪到邊旁，禮堂響起了一陣金屬刮地聲。

很快地，一張偌大的桌子在禮堂中拼湊成型，學生們圍坐在旁。

「小朋友們，」陳叔叔喜孜孜地說，「這個禮堂就是我們的郵輪大廳。」

矇了。黑猴雖不知道郵輪長什麼模樣，至少，不會是這年久殘破的禮堂。

午後的斜陽散射成一片米黃，手指向積塵晦暗的窗格。「想像力可以是超能力。」陳叔叔接著說，「那扇窗外，就是一片大海。」黑猴深知外頭只有遼闊無際的大棋盤，一路延伸到走到累死都不會到達的地方。「大家都是這艘船上的貴賓喔，小心站穩，我們要出發嘍。」

老師跑了上台，把投影機布幕拉了下來。一陣暖機後，蔚藍大海的景色浮現。深深淺淺的藍，看來與尋常看見的黑黑濁濁是兩回事。

「這片美麗的海洋，是我們船行的地方。希望大家可以享受這趟幸福的旅程。」

投影突地跳了幾下，藍色的海洋，交替閃爍著黑幕。終究失去了信號，露出那片漆黑骯髒的布幕本色。

「不好意思，電腦有點狀況，可能跳電了，請等一下。」禮堂後方操控電腦的老師大呼。陳叔叔皺眉蹙眼不太耐煩，旋即又堆起笑顏，環顧台下的學生們。

終於修好了。投影片順時播放，倚著脫漆的木講台念稿子，陳叔叔說著一口郵輪旅行的美好。

「有一次，我們才從基隆港出發，甲板躍現一尾黑喉魚，張大深黑的咽喉，好似剛從沙泥底質的家逃出，很想上我們船那樣。後來才曉得，黑喉魚慣住深海域，連刺網都難得捕獲，那天居然自己跳來。」

大家都笑了，有人偷偷看著黑猴，看他有什麼反應。黑猴恍神了，他想起某個與今天一般的夏日。

因為欠繳電費，被斷電了。

其實對電沒什麼依戀。黑猴家沒有電視機，電燈也只是昏黃地閃爍，開與不開其實差異甚微。

如此，音響無功能了。剛開始，想說幾天不聽也就過去。但，一種念頭從他的心頭滋長。在不能聽後，才省得他和樂曲之間相連的東西，已遠越想像。甚至在洗澡時，那聲音不可克制地由他心內奏響。這聲音沒有緩解對它的思念，只是更加深來自靈魂深處的渴盼。

爸媽看出了心事。有一天，爸爸決定偷電給黑猴聽音響。這事他幫別人幹過許多次，做起來堪稱熟練。因是跟自己切身，黑猴問要不要去幫忙。

「啊免啦，你在厝內做功課要緊。」說完帶著梯子，爸爸出去了。

什麼軟物掉在地上的悶響不久，外頭一陣爆炸聲緊隨。趕緊和媽媽奔前去看，只見爸爸倒在地上，四肢已經焦黑。黑猴急慌握了父親的手，化為粉屑，手盡掉在地上。母親趕狂喊叫有車的鄰右來搭救送醫。黑猴伴在父親旁。（中）