柳瓊記得父親說過，媽媽走後，他也想一了百了。「那是最容易的。但是你們媽會走這樣一條捷徑，真是我沒想到的。」他嘆著氣搖頭。「你和桂瓊那時真是嗷嗷待哺啊，那麼小，我怎麼能走啊？」父親又說。

父親沒再娶，也是為了她們嗎？她問過一次，父親嘆了一口很長的氣，沉默著，最後說：「唉，這些今天講來都沒意義了。不講了。」

柳瓊看過了父親的遺囑，去跟父親說：我和妹妹都在這兒，大家可以在一起的。

父親搖頭：「我已經很老了，包袱要扔的。」見柳瓊揩起淚來，父親又說：「日子過得太快。你們姊妹如今都要年過半百啦！如果你們有什麼包袱，也要盡早扔掉，人生很短的。」

柳瓊點點頭，想起小時看到學校的圍牆上用石灰刷出的「2000年實現四個現代化」時，還心算了一下，父親到那時就該過七十了，自己也要快四十了呢，驚詫得很，覺得那是在永遠那一邊的事情。可是一眨眼，那「永遠」就到了眼前。

父親做了股關節手術後，記憶力開始明顯衰退，話就更少了。柳瓊覺得妹妹說的「斷篇」這個詞特別形象。大家都慶幸父親的忘事情形發展得慢。桂瓊覺得就算真是阿茲海默症 ，也還是住在家裡好，她不捨得將父親送到老人院去。柳瓊記得，父親總是說桂瓊這兒是他最後的家，就沒再多話。

姊妹倆合計了，經朋友介紹，請來一個在聖塔克魯茲 加大陪讀的留學生 家屬當看護。那位東北大嫂在白天大家上學、上班時過來，幫父親做頓午飯。最要緊的是，盯著要他吃飯。

父親的吃飯忽然成了件大事。（一九）