歐拉曾經當過模特兒，是三姊妹中最大的一個。兩個妹妹都不想接管父親的農場，她放不下對農場的感情，決定接下來自己經營。

萊特帶著風箏開車上路了，但他越靠近農場，放風箏的想法就越微弱，幾乎消失在廣闊的田野間。

一路上的風景，從高樓大廈到矮房子、從工廠到農地、從公園到牧場，人煙越來越稀少，視野越來越遼闊。萊特有了車以來，還是第一次開離城市範圍。

萊特發現自己已經成為一支陸地上的風箏，沒有重量，也不必擔心去哪裡。這種感覺正是當初吸引他放風箏的原因。

萊特到達農場時，忘了拿出行李箱裡的風箏。他把車停在車道盡頭，走了一英里的土路，到農場的穀倉。

「有人在嗎？」萊特喊道。

過了一會兒，一個高高瘦瘦、精神抖擻的女孩從乾草堆中冒出來。

「哦！你是那個想放風箏的人吧？」她笑咪咪地問。

「是的，我叫萊特。」

「我的朋友把你的情況都告訴我了。歡迎光臨！我叫歐拉。」

「嗯，不好意思。我沒想到你的農場這麼大！我以為只是一個小農場，有一點空間，讓我可以在草地上滾一滾，到處走走。」

「還有放風箏？」歐拉逗趣地問。

「是的。」萊特低頭看著他的鞋。「老實說，關於風箏的想法，在我來的路上，差不多消失得無影無蹤了。」

「沒關係。既然已經來了，就看看！到小木屋裡喝杯茶吧！然後你可以到處走走，再決定要不要放風箏。」

萊特不想再提到風箏，臉紅了起來。歐拉正好轉身走向小木屋，沒有看到萊特通紅的臉。（七）