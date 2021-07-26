我不知道能不能找到她，也許我應該去拜訪她，也許你可以和我一起去。

在我們的對話中，她經常會提到某個大人物，我不知道的人。那些她過去的朋友，她有點意識流。

你應該重新繪畫，我建議說，只花一點點時間，也許可以幫助你。

我不能。她黯然神傷，你不知道我的家裡現在一塌糊塗，到處混亂。

我們用刀切著水果。瑪麗亞把所有食物都切成小塊，她切得十分準確。

昨晚睡得好嗎？她問。

不好。我說，我一直要做夢，一行一行的字從腦海中寫出來，這一夜我寫了半本書。

這時候你要告訴你自己記住。她說。

記不住，我都忘了。我說。

這就是為什麼後來我不再寫作了。她說。

寫作讓我不能正常生活，我只能放棄。瑪麗亞的臉龐看起來很光潔，去年冬天她幾乎站不住，那時候我以為她快要死了。

沒關係，我說。它們會回來的。

會嗎？

會的。我喝一口咖啡 。我剛剛完成一篇〈上海的屋頂〉，我說，是1982年的事情。但我寫完後發現，兩年前我的日記中就記下了這個題目，一模一樣的題目。這兩年我並沒有想起這個題目，但幾天前我完成了一篇小說 ，一模一樣的題目。

你寫了什麼呢？她問。她對我的寫作一直感興趣，她最大的遺憾是不能看懂我寫的中文字。

1982年，我第一次從北方到南方去。我在南京與姊姊會合，然後我們一起走過沿途每一個城市，最終到達上海，那時住在一棟樓的頂層。我們在屋頂吃飯、看電視、睡覺，你知道夏天很熱。

印度 人也常在屋頂上睡覺，她說。（一○）