阿普航空／圖

屬於鄉村小學的寧靜早晨，朝陽擦吻過操場上拔草築巢的鳥兒。教室裡，黑猴正抬頭，一隻壁虎趴在蔣公遺像光禿的頭頂。

台上老師青春已逝，皺紋恣意攀爬在她暗沉的頰上。指尖俗麗的指甲油，襯著破舊不堪的數學課本，被口紅粉飾的唇自顧自地念念有詞。學生時而刮著扎手的桌面摸索，低頭細視。但有時他們也會抬頭，不為知識，只遙望窗外不可及的遠方。

老陳的黑板，數學式行行橫列被鎮住，仿若籠中鳥黑眼珠映射的水田，每一把秧，整齊得令人躁擾不安。

倏地，事不關己的同學們都拿起筆，直直盯著黑板。老師疑惑，下意識地朝窗外看瞅了一眼，學務主任捧著記名冊子走近。他站在掉漆的教室門外，把老師招出去私語。人到中年兩男女，笑醒了一廊的苦悶。

面面相覷，怕又是要被告狀。假如老師又去跟爸媽搬嘴自己上課造次的故事，瞻顧左右，恐怕都沒辦法來上學了。在這裡，你如果不想讀書，家裡耕稼人手正好不夠，還是趕緊翹課回家做田來得好。

老師跟主任鞠躬作別，重新走上講台。汗涔依舊，咿呀擠壓的木頭聲，把老猴從擔憂的想像中拉了回來。

「今天會有貴賓來學校。」不知是否因為臨時停課而忻悅，老師字字掩不住興奮。「大家特別注意禮貌，不可出洋相。城裡人來作客，千萬留心。」

零零落落的嬉鬧聲傳來。在這個偏鄉的小學裡，下課一陣喧囂，是十里田野之內少有的人聲。

孩子們開心得很，一半是慶幸沒有被告狀，一半是有什麼了不得的活動下午就要登場。他們之中，有一個男孩樂得特別凶，如蚤一般地蹦跳，抓著同學的衣袖繞來繞去，如同蒼蠅蹬地。他的皮膚黝黑油潤好似一對粗肥的蚯蚓，頭髮是天牛的翅膀，每一跳動，展翅欲翔地領著頭顱飛動，飛揚起稻香陣陣。

男孩好動活潑、烏黑健壯，村人都「黑猴、黑猴」地喚他。

這兒人們大都務農清貧，但黑猴家可說是最為慘烈。黑猴小時候，莊稼收成原是勉強，一年不敵颱風過境，河水暴漲，淹沒他家僅剩的畸零田地，終究一切隨水褪去，再也長不出什麼東西了。明明是鄰著的田，別人家收割刈稻，黑猴家卻連稻葉都沒影兒。在地農會農經課的人來看過，拿著土地分管圖，說是土質問題，幾塊畸零竟是古老河床地，之前倚靠上層薄土種作。颱風過後，土沖沙露，沒了底，水一倒下便順著沙子流走，乾得跟除過濕一樣。

沒辦法，他爸媽只好趁鄰人農忙時，去別家做了雇農，其他時候就只能幫人再做些雜活聊以餬口。說來黑猴也不是完全的不幸，其他人爸媽幾乎都不在身邊，有人去鎮上做工，也有人跑得更遠，去了城區。黑猴的爸媽雖沒受過什麼教育 ，還知小孩亟須呵護的道理，硬是不肯離開進城做工。必然的副作用，就是黑猴家平常多了兩張嘴得吃飯，又沒有比較可用的收入，家裡一天一天地窮下去了。

雖窮，卻窮得高雅。家裡不知道為什麼，竟然有一台多功能音響。已經沒有人確切知道，它是怎麼來到黑猴家。黑猴只知道打從他有記憶以來，那台不起眼的機器就一直矗在茶几上。小小天線連接不到電台訊號，但仍屹立不搖杵在那。

黑猴一年級幫音樂老師整理合唱教室時，曾發現一片CD。封面裝幀嵌有提琴照片，還有幾個黑猴看不懂的英文字詞。他突然覺得自己很厲害，知道什麼是提琴。顯然有好好上過音樂課，雖然沒有好好上英文課。

「家裡如果有放CD的，就給你吧！」老師擺擺手，不甚在意地說。黑猴很開心地把它帶回家。但是他不知道愣在那的喇叭怎麼才有聲響，找來爸爸弄了半晌依舊無效。最後才發現要插上插頭才行，多功能音響，第一次有功能。

黑猴聽CD，音樂技巧什麼自是不懂。然而，他卻就這樣戀上這片CD成了依賴。具體是什麼情況也說不上來，反正黑猴聽了一次又一次、一天又一天，漸漸地聽出學問來。他發現，洗澡時聽最是快意，浴室裡隔門收聽，聲音好像從四面八方捲來，把黑猴包了起來。

他沉浸在這種玄妙的享受裡，有時隨曲哼歌，「咿呀咿呀」不知多少時辰。直到有人喊叫他趕快，水費要錢的，才不甘地步出。

越是了解聽CD的藝術，家也越窮，家的物件一項項地換成現鈔。他的爸媽極疼愛他，有一天卻也向他難為情地開口要了那台音響來兌錢。黑猴深知家的狀況，還是拒絕交出去。

只是笑笑地沉默，爸媽倒也不勉強。（上）