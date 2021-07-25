「但是你們的媽媽要響應號召，在上海醫學院是第一批報名支邊的。你們媽凡事都特別有主見，這是我一直最佩服的。這就沒話說了。所以你們都成了廣西人。」

按父親講的，母親家裡早年在杭州開絲綢莊，還有兩家繅絲廠。柳瓊的舅舅們遠去歐美遊學，帶回了開化的家風。柳瓊母親抗戰勝利後就去了上海，因為迷上居里夫人，進了聖約翰大學修化學，在那兒遇到剛由族裡選拔資助到聖約翰修讀化學的柳瓊父親。

母親那個民族資本家的大小姐很快就認同了那是一個安不下一張書桌的時代，上課之餘，所有精力都投入學運，在各種組織中流連，成了十里洋場學運中小有名氣的人物，走到哪兒都有人呼應。讓柳瓊那來自浙江山區遺腹子出身的父親很是佩服，一直跟在她身邊。

父親後來才慢慢告訴柳瓊，上海解放前幾年，通貨膨脹 嚴重，物價飛漲，老蔣派出長公子蔣經國 進駐上海，主導財政改革。蔣經國一到上海，就建立了直接向他本人負責的「戡亂建國總隊」，鐵腕整肅那些貪污盜竊的瀆職官員。

蔣公子將抗戰時在贛南「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」、動員青年上前線的做法移植到上海，聲稱「打老虎」是全社會性質的革命運動，號召大學生參加「大上海青年服務總隊」，投身打擊奸商和貪官的新戰場。一向走在時代洪流前列的柳瓊母親，成了過萬名獲准加入「大上海青年服務總隊」的一員，衝在「打老虎」運動第一線，同時加入了三青團。直到「打老虎」運動因國民黨 內阻力太大而黯然收場，母親就一直希望自己也能將那一頁忘記。（一八）