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邊境之外（六）

孫愷愉

德拉瑪爾先生在椅子上挪動了一下。椅子嘎嘎作響，好像要對我證明坐在上面的人有重量。

「您目前可能認為鬼和人有所不同，但是他們對我來說是一樣的。」他繼續說。

「我們怎麼看待人，就怎麼看待鬼。怕人才會怕鬼。要是有個什麼東西在你面前出現了，而你完全不害怕。你在乎他是人是鬼嗎？」

「不在乎。」

「沒錯！乾一杯！」

我們舉起酒杯，喝掉了威士忌。

我向酒保打手勢，表示想結帳。

「您是飯店的客人嗎？」酒保問。

「不，我不住這裡，路過而已。」我取出錢包。

「我住這裡。算在我帳上吧！」德拉瑪爾先生說。

「感謝！」

「不客氣，一路順風！」

幾天後，我坐在公園的長凳上，看著池塘裡的鴨子游泳。其中一隻突然緩慢地游向我。

有人從我後面走過去，低聲說著法語。

我突然想起，「德拉瑪爾」在法語中的意思是「來自池塘」。

鴨子離我越來越近，我忍不住喊道：「我們又見面啦！」

4 歐拉的農場

萊特一直在尋找放風箏的地方。

放風箏對於一個城市男孩來說，並不是很容易的事情。因為城市裡允許放風箏的地方非常有限，除了少數幾個公園的特定區域之外，只有海灘的特定區域，而且海灘都離萊特住的地方很遠。

一位朋友把萊特介紹給歐拉。歐拉有一個農場，距離萊特的城市三小時。她聽說有個男孩極其渴望一片廣闊的空間放風箏，馬上就同意讓他到自己的農場。

「這是一個可愛的人吧？」歐拉在電話上問她的朋友。

「你自己看囉！我是覺得有點傻。」歐拉和萊特的共同朋友說。（六）

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