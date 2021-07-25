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瑪麗珠娜（九）

陸蔚青

瑪麗亞如今大概是在不斷遺忘中生活著。餐館裡沒有客人，在早晨八點多鐘的飯時。我們坐在火車座上，靠窗，很舒服。瑪麗亞嘆一口氣，把背包放在旁邊，她的背包裡塞滿各種物品，像一個雜貨店，有塑膠袋、紙巾、水瓶、錢包、信封，惟獨沒有任何女性特有的化妝品。

從這個意義上說，老年婦女不是女性，或者是另一種女性。她們不再需要化妝，沒有社會性，只有自我本能。

咖啡？果汁？侍應生問。

咖啡，瑪麗亞說。我也點了咖啡。

瑪麗亞是一定要喝咖啡的，沒有咖啡她不會被喚醒。我有點後悔，我或者應該喝果汁，我昨天喝的那杯咖啡好像還有作用。我這亞洲人的身體，對濃咖啡有一種不能承受之重。但我沒有更正，已經決定就決定了，不出爾反爾，這是我對自己近期的要求。

因為我發現，自己越來越患得患失了。

瑪麗亞要了煙燻三文魚和土豆餅，我點了雞蛋乳酪和薯條黑麵包。

我昨天去看了畢卡索，我說。

以前我經常去看畫展，瑪麗亞說。現在不行了，這真讓我慚愧。你喜歡畢卡索嗎？

非常喜歡。我想起那個猴子的腦袋，是一個小汽車。我說：畢卡索是把藝術當做玩具的。畢卡索是一個極自我的人，他不在乎客觀是什麼樣，他想什麼樣就什麼樣。他看見一件衣服的形狀像鋼琴，就畫一架鋼琴；他看見一個方臉的女人像鸛鳥，他就把她畫成鸛鳥，他隨心所欲。

那麼你喜歡象徵。她說。

是的，所有的藝術都應該是象徵的。我說。

我十八歲時畫過一陣，她說。我認識一個女畫家，她喜歡印象派，顏色感覺也非常好。（九）

咖啡 汽車 雞蛋

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