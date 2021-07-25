王幼嘉／圖

平日，拉蹭與他在島上探索的行程都是沒有特定目標的，他們因此一致認為自己並不在找尋什麼，而比較接近於發現。他們曾經騎著單去到島上最高的那座山丘，並在昆蟲的鳴叫聲中，指認天上的星星。回程的路途上，還在間隔遙遠的暈黃路燈下，與直飛而來的金龜子迎面撞擊。

數天以來，拉蹭常循著山丘的道路向上爬升，或者沿著海岸線騎乘。他的移動緩慢而接近於漠然。「你看。」拉蹭對著吉利說。他將單車倒倚在貼向一側的長雜草上方，空氣中混合著羊的排泄物和泥土的潮濕氣味。他們坐在一處灣澳邊的臨海懸崖，並在那兒望向不同程度深淺的灰色雲層。直到後方那片打散的水紅色陽光淡去，潮濕的灰藍轉濃，才起身往家的方向而去。

最近店裡的生意非常冷清，往往一整個下午都不見任何客人上門。除了拉瓦克仍然照常一日的作息，這兒附近的幾間店家在清掃完家戶內外之後，就都拉上鐵捲門暫時停業。

拉瓦克習慣在上午播放廣播電台，一邊整理手上清晨出海時使用的釣具，或將瓶裝醬油依次分裝進塑膠罐子裡頭。第兒則在一旁打理其他的事務，偶爾抬頭望向牆上靜音的電視。

圓桌上的鐵盆裡裝盛一些肉品和葉菜，零落的蔥薑散置在一旁。那台老舊的國際牌收音機持續地播報著，裡頭傳出的歌曲和舒緩的談話聲像是某種冷淡的氣味，與自紗門穿渡而入的陽光一同向下沉降。

每天午飯過後，拉蹭便會拿出紙拖把，來回沾黏房間地板上的塵灰和毛髮。他四處走動時，地板鞋拍在地面上發出間續的響音。多數時候，他會半倚坐在床邊回訊息，同時點開音樂串流，任由連接藍牙的移動式音響連續播放。有時他便什麼也不做，桌上攤著他帶來的幾本書，就這麼從那扇窗子，望向遠處那從來不曾改變的風景。

連日的陰雨似乎並沒有要暫緩的跡象，空氣非常濕涼，雨滴落在靠近坡道那側的窗沿上，敲擊著半透明的淺藍綠色建材。目能所及的景物都在接連而至的雨水中發出各樣聲響。遠處的雨線要落得慢一些，散射的陽光自雲層的縫隙間穿透而下，在灰藍的海面上形成流動的破碎光塊。

這裡不管在哪兒，都可以見得到海。拉蹭心想。他在台北的這幾年來，時常只能夠望見割劃成塊狀的灰色天空。他承租的小套房在一間轉角處的便當店樓上，就位在一塊深棕色大型招牌正後方。看板的橫條阻擋了大半陽光射入，他的居所因此陰暗又潮濕。拉蹭有時會望著那扇積滿灰塵、加裝了鐵柵的窗戶，覺得自己也許就在這座城市的反側，在數條彎折的亮黃色霓虹燈和一塊巨大的看板背面。

拉蹭在這段時間裡時常沉默不語，他的父母每晚在十點之前，就將自己房間的燈關熄，木門上方那片方形的毛玻璃因而不再透出光線。狹窄的走廊頓時暗了下來，只剩下那盞圓形的黃色壁燈仍提供微弱的照明。吉利常常蜷縮著身軀，偎在床頭邊電暖爐附近的磁磚地板上取暖，很快就打起盹來。拉蹭仍舊習慣熬夜，直到睡前才走向浴室沖洗身體，並在其後躺回床上閉眼休息。

除夕當天晚上，拉瓦克和第兒忙著在廚房裡備料和炒菜。牆上的電視不斷播送台灣 那頭嘈雜而熱鬧的景況。拉蹭將門口的日光燈打開，發出一種雜訊般的滋滋聲響。不久後，數隻昆蟲和蛾類撲翅前來，在長條燈管附近周旋不去。

拉蹭取下掛置在門邊衣架上方的厚外套，與吉利一起步出家門。連下了數天的陰雨此時終於暫歇，空氣仍然非常冷冽，上空的雲層遮去一部分的星星和月光，踩在濕潤的泥土地上，不時會發出擠壓空隙的短促水聲。他們朝海岸的方向走，那棟臨海民宿 的飯廳只餘下半開的燈光，裡頭傳出老闆和他朋友的談笑聲。

在經過一間不過平方米大小的廟宇後，拉蹭跨坐在立燈下方的堤岸，投下的昏黃光線切割出數道陰影。靠岸處有幾艘小船停泊在燈光所不能及的地方。吉利與他一同面向沙灘後方那片無盡的漆黑。

遠處的漁船縮為數個光點，以無法覺察的速度向遠方駛去。

拉蹭想起，他曾經在一個清晨見過租屋處外邊的那條街道，那樣靜止而安靜的風景就好像是從觀景窗的方框裡向外望出去一樣。之前的某個夜晚，他也曾在夜半下樓喝水時，發現家中樓梯間昏暗的燈光穿過其側之玻璃，透映在廚房靠近外側的窗和牆壁的那片淺淡滿月狀光塊。

拉蹭閉上眼，在心中描摹海的樣態。天空似乎又開始飄下細雨，他仔細聆聽海浪拍打的聲響與氣味。往後，他會嘗試在黑暗之中時常默誦與祈禱。（下）