她從九歲就開始在街上唱歌賣藝，一直通過歌曲傳述著自己熟悉的生活。

貝西的聲音很有穿透力，她的歌聲從廣播器傳出來，就好像她的人也到了似的。

「藍調」充滿生活的真實寫照，毫不掩飾地表達人類情感。〈當你挫敗時沒有人認識你〉，如歌名所說，唱的是大家認錢不認人，沒有真朋友的情況。

一位紳士走了過來，有禮貌地問我能否坐我旁邊。

「當然。」

「我叫瓦爾特。瓦爾特‧德拉瑪爾。」

「德拉瑪爾先生，幸會、幸會。」

他和我一樣，點了一杯波本威士忌。

「這音樂不錯吧？」他雖然用的問句，但意思聽起來像在肯定。

「你不覺得在酒店的吧檯播放貝西‧史密斯有點奇怪嗎？」我發表了意見。

「為什麼？」

「很沉重。」

「生活嘛！」

「但是大家來酒店，就想放鬆嘛！」

「那也未必。」他笑笑。「不過藍調可以釋放你的愁苦。『藍調』和『憂鬱』都是blues，『藍調』之所以叫『藍調』，是因為它坦承地敘述愁苦。」

「生活總是充滿愁苦的吧？」

「是的。」他又笑笑。

「我天生厭倦生活。我感覺就像我早已經歷過一切，沒有什麼事情能觸動我或讓我感到驚訝。」

「你說的只是這個世界的事情。說不定還有別的世界呢？」

「來世？」

「你說的來世如果是換個身體，重新回到這裡，那就不是我所說的『別的世界』。」

「那別的世界，我能去嗎？」

「說不定你就在別的世界，你是做夢來到這裡的呢？」

「有意思。你是鬼嗎？還是說我是鬼我不知道？」我突然想笑。

「這無關緊要，鬼也是人。」（五）