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東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

是時候了（一七）

陳謙

柳瓊看著日漸沉默的父親，想，也許父親到了這年紀，也只有能跟她說說早逝的亡妻了。再跟父親聊天時，柳瓊有時便主動說起母親，父親卻不大接她的話。

直到有一天，柳瓊和父親坐在桂瓊家後院的大木台上，望到遠處的太平洋在陽光下呈出的一條長長金線。父親忽然說：「中國在那邊。」

柳瓊點頭，握住他瘦削的手，發現很涼。

父親又說：「我最後是要回去的，和你媽媽在一起。我跟桂瓊也講了，你們姊妹都要記得。」

柳瓊看過桂瓊帶父親去簽下的遺囑──重病時不要搶救。不要切氣管。不要上呼吸機。父親將桂林那套清空的房子，留給桂瓊、柳瓊姊妹處理。「你們最好保留著，將來回國旅遊度假，有個落腳點。」父親又對桂瓊說：「世事難料的，你們的孩子可能會需要呢！將來美國和世界會發生戰事、災荒、動亂，不是不可能的。」

後來桂瓊和柳瓊一起看那遺囑時，專門點了點這條，淒涼地笑笑說：「他們這一代人真的很可憐，永遠在做最壞的打算。」

遺囑裡很重要的一條，是姊妹倆都很意外的──身後骨灰要撒到灕江裡。那是她們母親的去處。柳瓊想起有一年，妹妹看到三藩市灣區半月灣山間墓園發的中文廣告，來說是不是要幫父親買一個墓位，或者多買幾個，將來一家人都在一起？

柳瓊就說，爸總是說，他將來要回去跟媽在一起的，現在他就是這個意思了吧！這要隨父親的心頭願。

父親當年是跟著媽媽，從上海去廣西支邊。按他跟柳瓊講的，如果讓他選，他更願意留在上海。（一七）

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