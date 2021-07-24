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東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

瑪麗珠娜（八）

陸蔚青

於是他們只生活著，年紀輕輕倒好像曬在沙灘上的魚。孩子們最快樂的事情是去唐人街。

去吃河粉。他們快樂地奔跑著。

瑪麗亞說，這個樓住了很多中國人呢！

是的，我說。與同胞住一起，我感到舒服。

這挺好的。她說，眼睛裡的光溫和了許多。我懂得這個，你們可以互相幫助，印度社區也是這樣。瑪麗亞的亡夫是印度人。

我同瑪麗亞認識很多年了，無論我的生活發生怎樣的變化，每年我生日之前，她總會有電話來，約我一起吃早餐。瑪麗亞是一個長情的人，她注重友情。有時候，友情比親情更長久，友情是有距離的情感。

我們錯過了去市中心吃飯的車，下一輛要等四十五分鐘。她說。

那麼我們去卡諾餐館，或者美麗省。我說。

我們沿著大街走下去，過一個橫街，走過一棟新公寓樓，這裡的底樓是一個韓國社區，有理髮店和課外補習班。繼續向前是一個橋洞，瑪麗亞說這裡噪音實在太大了，讓她感到難受。這時她的拐杖碰到了一個東西，她挑起來看看，是一個兒童的襪子，她扔到旁邊的草叢裡。

這條水泥道居然有很多小植物從縫裡鑽出來，她說好像一個花園，那些小花的生命力特別旺盛，水泥鋼筋也不能阻止它們。每次走到這座橋下，我的耳朵就會自然關閉，汽車轟隆駛過，瑪麗亞的嘴一張一合，好像無聲電影。她一直都在說話，我從不問她說什麼。她說什麼並不重要，只要不是有問題問我。

真好看，她低下頭看我說，你這個夏天的腳趾。

我是一個不化妝的女人，但我每年夏天都會給腳趾塗上豆蔻色。因為我的腳趾受過傷，變了顏色。

我們走到卡諾飯店門前，門上畫著兩個小孩。一個男孩，另一個也是男孩。

瑪麗亞在門前站立，不推門也不拉門。我上前一步拉開了門。

居然不是自動的。她驚訝說。我想她的頭腦越來越不好了，這個餐館她來過很多次。（八）

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