王幼嘉／圖

一段時間後，一隻跳動不已的沉重身軀落到甲板上來，拉瓦克將牠收進潮濕的漁網中。拉蹭盯著牠發亮的鱗片與圓睜的光滑眼珠，全身開始冒出冷汗。

很多年之後，他才漸漸地、很粗略地了解到那樣的不安，其中還帶有點敬畏的成分。

拉蹭將碗碟疊起，並去外頭拿濕抹布擦拭桌面。拉瓦克起身步向廚房，清洗水槽裡的髒碗筷。

母親第兒上樓換外出服，準備上市場買些蔬果。「拉蹭，你要陪我一起去買菜嗎？」第兒朝樓下喊。

「不了，媽，我帶吉利出去晃晃。」拉蹭說。他在那件薄外套外頭，再套上一件厚羽絨衣，並戴上一頂毛帽。他摸摸吉利的頭，示意牠朝外走。

拉蹭沿著坡道向上，經過相鄰的幾間家戶。這排十餘間住家，除了拉瓦克開設的餐館之外，還有販賣藥材、冰品和雜貨的店面，都是以住宅的形式，裡頭的布置未經過多改動，就直接當作店鋪。兩側的店家都只在門邊高處掛上小小的招牌，從外頭看來毫不顯眼。

他國小以前，最喜歡去到那間招牌上畫有人形般側臥的米黃色人參，店裡堆滿成排木抽屜和各式玻璃瓶罐的中藥材店。那裡的老闆常常將雙腳倚在一竹編凳子上方讀報，並讓拉蹭坐在旁邊的木板凳上頭，陪他聊天或一起看電視。有的時候，他會從櫃檯的鐵櫃裡，拿出某種有梅子味道的、指甲大小的糖，那樣的滋味總會讓他想起切塊芭樂上頭撒的甘草粉。

此時，冬日的陽光溫煦又淡薄。這座鄰近海岸的村莊沿著山丘而立，作物與住宅之間的小徑十分狹窄，多處設置的階梯邊，鐵欄杆和地面上爬滿了鏽褐色的水漬。許多人家在陽台花磚的圍牆上方晾曬衣服，光線穿過冷濕的空氣，向下透在瓷磚地與濕潤的牆角邊。一起風，掛置著的衣物便都鼓脹起來。

在此一道路不寬，體積也不甚大的離島上頭，代步工具幾乎都以自行車和摩托車為主。若不是要到島另一頭的市區去，附近一帶的居民平常只徒步行走──在樓房、菜圃、雜草和電線桿之間穿梭，不時能夠聆及幾聲雞啼與鳥類拉長斷續的叫聲，顯得緩慢復又靜寂。

拉蹭走到一處住宅之間並不寬敞的空地，約莫只是兩戶相鄰住家的佔地大小。這兒停放了附近居民的單車與摩托車，泥灰色的混凝土地上置放許多大型盆栽──緬梔花、大花曼陀羅、樹牽牛、南美假櫻桃……與一些雜生的低矮灌木。天氣晴朗的時候，鄰居們便會在靠牆的一側，晾曬自家的厚棉被與被單。

他將那台父親的銀灰色單車牽出來，順道至一旁光線昏暗的雜貨店買罐常溫運動飲料，同時將它卡進車身上的鐵製水壺架。

他將單車向上牽至高處的主要道路後，才跨上坐墊，並讓吉利跟在後頭，開始緩慢地踩動踏板。

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瓦瓦住在一間獨棟的鐵皮低矮樓房裡頭。每天清晨，他的父母會將近幾天來捕獲的冷凍漁貨和一些甲殼類海鮮，載運到市場裡，並在墊著帆布的石桌上方，將冰塊鋪滿整個檯面，塑膠籃子則疊置在一側的濕黏地板上，融化後的腥臭冰水會直接流進前方的排水渠道裡。不過，處理食材的平台上方一直有清水流過，沖洗沾滿血汙的刀具和砧板，溢出的髒水不斷潑濺到地上，瓦瓦的父母因而需要穿上雨鞋工作。

瓦瓦經常自己一個人待在家裡，等待清晨時分就出門的父母，在夜晚打理完一日的掃除作業後歸來。

那時，拉蹭每天上午都要步行到他家門口，再使勁按著一旁的電鈴或拍打鐵門。待瓦瓦出門之後，他們便會各自騎著那兩輛藍白色與鐵灰色車身，上頭塑膠膜沒有拆除的單車約二十分鐘的路程，到達位於海岸邊的小學。

瓦瓦的身型瘦小，眉毛雜亂而粗黑，深色的臉上那連著長睫毛的眼瞼覆蓋住眼球上方。耳前推平的短硬頭髮緊貼面頰，一對高又寬大的耳朵輪廓外翻。在笑的時候，長板狀門牙時常露在外邊。旁人常說，他只要再繫上幾條色彩紛呈的手鍊與腳鍊，便像是塗上彩漆的泥雕像了。拉蹭總是覺得，他看起來的確活像是那麼一尊小小的神祇。

那間臨海而建的學校只有兩層樓高，廊柱邊上的白漆長年受到潮濕海風的吹拂而剝蝕，空氣總是溽熱又悶熾。每周大約有一兩天，拉蹭和瓦瓦將外衣褲塞進背包裡頭後，便會逕直翻過操場側邊低矮的竹圍籬，去到學校旁的海岸潛水，或者在潮間帶滯淤的海水中撿拾一些海洋生物。

閒暇的課餘時間，拉蹭除了偶爾留在店裡幫忙，就是與瓦瓦一起跑遍這座島上的山和所有的海岸。

他的泳技還不錯，多數時候，拉蹭總會想像自己是長年生長在砂土中的柔軟水草，隨著數條大小不一的魚，在穿入的光線裡游動與搖擺。（中）