柳瓊就笑了說：「如果一定要找根子，那應該就是基因了。」

父親一愣，停了好一會兒，忽然說：「那你媽媽可一直都是豐滿的。」

柳瓊給噎在那兒，好一陣沒接父親的話。父親已經很久不提「你媽媽」了。柳瓊這是第一次聽父親說母親「豐滿」，在母親的形象在她的記憶裡已經模糊的時候。父親盯著柳瓊的眼睛，用力地點點頭，表示肯定。

柳瓊起身，去桂瓊的書房裡取來家庭相冊。這是她過去來看父親時，父女倆喜歡一起做的事情。

桂瓊也跟了出來。父親一見柳瓊端在手裡灰藍封皮的相冊，就抓起檯上的老花鏡戴上。

母親果然是圓潤的，柳瓊好像才意識到。她抬起頭去看父親，父親的目光鎖在相冊上，完全沒注意她。她怎麼從來沒有覺得母親是豐滿的？她現在想起來了，照片中母親身上那件掐腰的薄短袖衫應該是鐵鏽紅的底色。母親在那個夜裡，哭訴著她想用毒藥拌飯，將孩子們一起帶走時，穿的就是這件衣裳。

桂林夏天悶熱得令人窒息，柳瓊在蚊帳裡蜷縮著，她聽懂了「拿點藥水來，一起吃下，要走一起走」。每次感冒發燒的時候，她最怕的就是吃藥水了！

隔著蚊帳，柳瓊能看到桂瓊正在母親的臂彎裡熟睡。她沒有完全聽懂母親的話，但為了那藥水和那「毒藥拌飯」帶來的母親的淒涼啜泣，小小的柳瓊抖了很久，身子蜷縮起來。

父親安靜地隨著柳瓊翻看相冊，沒再說話。待柳瓊將相冊闔上，他取下眼鏡，從表情上看不出他的心情。他只是半閉上眼，靠到椅背上養起神來。（一六）