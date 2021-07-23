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河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

邊境之外（四）

孫愷愉

我還發現一個二十世紀初的英國作家叫「瓦爾特‧德拉瑪爾」（Walter de la Mare），著有《侏儒回憶錄》。他以兒童文學作品著名，也寫了很多鬼故事。

關於「大海」和「英國」的聯繫都有了，但「帝女」或「皇后」在哪裡？

我試圖搜索「帝女國」，發現倫敦有一棟名為「帝女國大廈」（Empress State Building）的建築，完成於1961年。這棟樓建在「女皇廳」（Empress Hall）的舊址上，新名字呼應了「帝國大廈」。這個建築是做為酒店設計的，但最初使用它的是海軍和政府通訊總部。

如此一來，「德拉瑪爾」和「女皇」都和海洋及英國有了聯繫，並且暗示著通訊和交流。

「德拉瑪爾」既然和作家有關，「女皇」會不會也與某種形式的藝術有聯繫呢？我覺得我這一路經歷的所有「誤讀」都不是巧合。

我決定從維吉尼亞回來的路上，順便去一趟德拉瑪爾飯店。

我沒有告訴我的朋友這個計畫，但是我跟她提到「德拉瑪爾」和「帝女國州」的事情。

「你該換眼鏡了吧？」這是她唯一的評語。

我沒換眼鏡。我到了德拉瑪爾飯店。

我在大廳的吧檯，點了一杯飲料和幾盤小菜。

背景音樂裡出現了一首我熟悉的老歌。

「你知道我愛你多年，日日夜夜愛著你。你怎能離開我，你看不到我的淚嗎？」

這是貝西‧史密斯（Bessie Smith）的聲音。她是二次大戰前的歌手了，對爵士音樂的發展影響很大。她的綽號是「藍調女皇」。

原來「女皇」在這裡。

貝西‧史密斯是一個來自貧窮家庭的黑人女歌手，在1920和30年代風靡一時。（四）

英國 倫敦 維吉尼亞

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